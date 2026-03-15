Информация предоставлена ЦКР по состоянию на 16.00, сообщает Kazpravda.kz
Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 16.00 часов явка граждан в регионах составила:
Область Абай 69,29%
Акмолинская область 71,33%
Актюбинская область 77,65%
Алматинская область 68, 23%
Атырауская область 64,33%
Западно-Казахстанская область 60,61%
Жамбылская область 70,31%
Область Жетісу 68,50%
Карагандинская область 72,63%
Костанайская область 70,96%
Кызылординская область 82,02%
Мангистауская область 68,19%
Павлодарская область 68,41%
Северо-Казахстанская область 60,70%
Туркестанская область 72,39%
Область Ұлытау 66,50%
Восточно-Казахстанская область 78,98%
город Астана 47,76%
город Алматы 28,16%
город Шымкент 72,61%.
В целом по стране на 16.00 часов получили бюллетени 8 029 286 граждан, что составляет 64,43% от числа включенных в списки для голосования.
Вместе с тем сообщаем, что в 16.00 часов по времени Астаны открылись участки референдума в городах Вашингтон, Нью-Йорк, Оттава.
Дальнейшая информация о явке на участки голосования будет предоставлена в 18.00 часов.