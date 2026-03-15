Информация предоставлена ЦКР по состоянию на 16.00, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 16.00 часов явка граждан в регионах составила:

Область Абай 69,29%

Акмолинская область 71,33%

Актюбинская область 77,65%

Алматинская область 68, 23%

Атырауская область 64,33%

Западно-Казахстанская область 60,61%

Жамбылская область 70,31%

Область Жетісу 68,50%

Карагандинская область 72,63%

Костанайская область 70,96%

Кызылординская область 82,02%

Мангистауская область 68,19%

Павлодарская область 68,41%

Северо-Казахстанская область 60,70%

Туркестанская область 72,39%

Область Ұлытау 66,50%

Восточно-Казахстанская область 78,98%

город Астана 47,76%

город Алматы 28,16%

город Шымкент 72,61%.

В целом по стране на 16.00 часов получили бюллетени 8 029 286 граждан, что составляет 64,43% от числа включенных в списки для голосования.

Вместе с тем сообщаем, что в 16.00 часов по времени Астаны открылись участки референдума в городах Вашингтон, Нью-Йорк, Оттава.

Дальнейшая информация о явке на участки голосования будет предоставлена в 18.00 часов.