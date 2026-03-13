«Референдум–2026»: важное политическое событие страны в формате live

Референдум
43

15 марта 2026 года в столичном центре «Қазмедиа» состоится масштабный онлайн-марафон «Референдум – 2026», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Марафон начнётся в 09:00 и продлится до 00:15 16 марта. В течение более 15 часов в прямом эфире будет обеспечено всестороннее освещение одного из ключевых общественно-политических событий страны.

В эфире будут представлены основные события дня референдума, мнения граждан, комментарии экспертов и оперативная информация в современном и динамичном формате. Онлайн-марафон, проводимый в рамках декады «Наурызнама», станет не только крупным информационным событием, но и открытой площадкой для обсуждения актуальных общественных вопросов, презентации новых идей и технологических инициатив. Особое внимание будет уделено инновационной составляющей проекта. В программе примут участие роботы, разработанные отечественными изобретателями, а также будет представлено голограммное шоу с хроникой достижений Казахстана за последние годы.

В рамках марафона будут работать пять тематических площадок. В мероприятии примут участие общественные деятели, изобретатели, эксперты, а также граждане, известные своими благотворительными инициативами. Программой также предусмотрены концертные выступления, дискуссионные сессии по актуальным темам, презентации инновационных проектов и отечественных стартапов, блиц-интервью с гостями, а также прямые включения из регионов Казахстана и из-за рубежа. Трансляция онлайн-марафона будет доступна в прямом эфире на официальных сайтах и страницах в социальных сетях республиканских и региональных средств массовой информации.

#Астана #марафон #онлайн #референдум

