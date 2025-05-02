Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Казахстан готовится к кардинальным изменениям в гостиничной сфере, сообщает Kazpravda.kz

По информации нацкомпании Kazakh Tourism, в ближайшее время планируется внедрение новой системы классификации отелей, которая исключит устаревшие стандарты и устранит случаи «самоприсвоения» звезд. Этот совместный проект Казахстана и Кыргызстана при поддержке Азиатского банка развития и Всемирной туристской организации (ЮН Туризм) уже обсуждается и рассматривается в стенах Мажилиса.

На сегодня лишь 5,7% гостиниц в Казахстане имеют официальную звездную категорию, что на фоне современного спроса на качественные гостиничные услуги является очень низким показателем.

Причина кроется в отсутствии стимулов для прохождения классификации, а также в недостаточно высоких требованиях к квалификации аудиторов, что затрудняет объективную оценку качества. Старые стандарты, принятые ещё в советское время, не соответствуют текущим реалиям и нуждаются в модернизации.

«Для эффективной реализации этой инициативы оператором системы предлагается назначить Kazakh Tourism. Так мы сможем обеспечить максимальный охват гостиниц Казахстана и внедрить новые стандарты. Он разработан в течение последних 3-4 лет, будет добровольным, но с важными ограничениями. Наша цель – улучшить качество обслуживания и повысить конкурентоспособность казахстанских гостиниц. Мы делаем акцент на повышение доверия со стороны туристов и прозрачность системы», – отметил заместитель председателя правления нацкомпании Kazakh Tourism Даниел Сержанұлы.

Одним из ключевых нововведений станет исключение возможности присвоение «звезд» без должной проверки. В обновленной системе отель сможет получить либо три звезды, либо вообще не иметь категории, если не соответствует требованиям.

Одним из значимых изменений станет цифровизация процесса классификации для прозрачности процедур. Реформа также ориентирована на развитие качества сервиса, что напрямую повлияет на уровень удовлетворенности туристов.

Новый стандарт уже включает адаптированные и обновленные требования для гостиниц, что позволит не только улучшить качество обслуживания, но и сделать отельный бизнес более конкурентоспособным.