Сегодня в Туркестанской области создана региональная коалиция «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!». Это важный этап системной работы по поддержке конституционных реформ и их широкому разъяснению населению, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Туркестанского областного филиала партии AMANAT

В состав региональной коалиции вошли представители пяти политических партий, авторитетные общественные деятели, опытные юристы, депутаты маслихатов, представители научной и творческой интеллигенции, эксперты. Всего 457 членов коалиции проведут 1959 встреч во всех районах и городах области с различными категориями населения для разъяснения новых правовых норм в рамках конституционных реформ.

В области зарегистрировано более 1 миллиона 195 тысяч избирателей. В целях поддержки и координации предстоящего референдума при филиалах партий создано 18 региональных коалиций. В их состав вошли представители партий AMANAT, Ауыл, Ақ жол, Қазақстан Халықтық партиясы и Respublica.

Открывая заседание, председатель Туркестанского областного филиала партии AMANAT, руководитель партийной фракции в областном маслихате, заместитель председателя региональной коалиции Алтынсары Умбеталиев отметил, что создание Общенациональной коалиции является ярким примером консолидации общества вокруг общей цели.

«Новая Конституция — это стратегический документ, который придаст импульс устойчивому развитию страны. В ней предусмотрены защита прав граждан, укрепление принципов справедливости и совершенствование системы государственного управления. Наша задача — донести суть этих изменений до населения понятно и содержательно», — подчеркнул Алтынсары Дуйсенбекулы.

Заместитель исполнительного секретаря Туркестанского областного филиала партии AMANAT, заместитель председателя региональной коалиции Калыима Жантореева отметила:

«Объединение ведущих общественно-политических сил страны в рамках Общенациональной коалиции свидетельствует об ответственности общества за будущее Новой Конституции. Это не просто правовая реформа, а переход к новому качественному этапу развития государства. Верховенство закона, справедливость и защита прав граждан — её ключевые основы».

Председатель Туркестанского областного маслихата, заместитель председателя региональной коалиции, член Совета по конституционной реформе Нуралы Абиш подчеркнул, что представление проекта Новой Конституции ознаменовало новый этап политического и правового развития страны.

«Предстоит большая разъяснительная работа. Каждый гражданин должен глубоко понимать значение и содержание предлагаемых реформ», — отметил он.

В свою очередь, заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Қазақстан Халықтық партиясы» Искак Ахметов и профессор Международного университета туризма и гостеприимства Сабит Баймахамбетов подчеркнули, что данные реформы являются результатом многолетнего общественного запроса и направлены на формирование конкурентоспособного, современного государства.

Создание региональной коалиции станет эффективным механизмом широкого информирования и разъяснения конституционных реформ. В дальнейшем её члены продолжат системную работу и открытый диалог с населением.