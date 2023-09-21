Региональный хаб облачных вычислений создадут в Казахстане

Об этом стало известно в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности под председательством министра юстиции РК Азамата Ескараева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЮ РК.

Фото: пресс-служба Минюста РК

По словам разработчиков, законопроект по вопросам внедрения облачных технологий направлен на развитие облачных технологий в Казахстане и привлечение новых и мировых участников рынка, таких как Azure, Google Cloud и другие.

Цель законопроекта – создание регионального хаба облачных вычислений в Казахстане, включающего крупные центры обработки данных и развитие облачных сервисов.