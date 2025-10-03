Туркестан проснулся в эти дни не просто в лучах солнца, но в сиянии культурного возрождения. Сердце Великого шелкового пути вновь забилось с новой силой – открылся Центр ремесленников, собравший в своих стенах представителей древнейших ремесел, творцов, вдохновленных духом веков. Символично, что это событие совпало с проведением международного форума «Наследие ремесел Туркестана и будущее туризма». В центре внимания – связь прошлого и будущего, народное искусство как источник вдохновения, а не только музейная ценность.

– 24 марта 2025 года решением World Craft Council Туркестан получил почетное звание «Международный город мастеров», – рассказывает руководитель управления туризма области Нурдаулет Медеуов. – И это не просто статус, это высокая ответственность и открытие новой страницы в истории региона. Именно в этот момент Туркестан заявил о себе как об эпицентре тюркской культуры, месте, где ремесла – не только часть традиции, но и часть будущего. Именно поэтому в канун Всемирного дня туризма все дороги вели в Туркес­тан. Здесь состоялось торжественное открытие Центра ремесленников, культурного кластера, который уже назвали жемчужиной Туркестана.

В рамках международного фестиваля Turkistan – World Craft Fest, город посетили мастера из Турции, Китая, России, Монголии, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана и Вьетнама – более 100 зарубежных ремесленников и свыше 300 казахстанских участников.

Город наполнился ароматами глины, звуками чеканов, красками тканей и изя­ществом этнической моды. Ярмарка, этнопоказ, мастер-классы, выставки, концерты – каждый гость фестиваля нашел отклик в душе, ведь все это было не шоу, а настоящая история, ожившая в руках мастеров.

Такого количества керамистов, одновременно работающих за гончарными кругами, Туркестан еще не видел. Сотня мастеров творила на площадке перед Цент­ром ремесленников на глазах у многочисленных зрителей, с интересом созерцающих, как ком глины при вращении обретает симмет­ричную форму, постепенно превращаясь в крынки, горшки, кувшины.

Туркестанский гончар Абай Рыспаев не одно десятилетие занимается популяризацией казахской культуры, истории Туркестана через декоративно-прикладное искусство. Это уникальный мастер-гончар, член Союза ремесленников РК, продукция которого отмечена Знаком качества ЮНЕСКО. Редко какой турист удержится от покупки сделанного его руками кувшина на память о посещении древнего города или фигурки из глины. Мастер убежден: ремесленничество является важной составной частью развития туризма.

Открытие Города мастеров будет способствовать превращению Туркестана в международный центр ремесленничества, объединяющий умельцев, работающих в самых разных направлениях. Здесь прикладники могут не только воспользоваться помещениями, обустроенными под производственные мастерские, но и необходимым оборудованием.

Центр ремесленников задуман как площадка для производства изделий с дальнейшим их продвижением на рынок. Это создаст новые туристические продукты и укрепит сотрудничество с представителями туристической отрасли.

– Город мастеров – не просто комплекс для ремесленников, – уверен мастер прик­ладного искусства Болат Бейсбеков. – Это символ новой эпохи Туркестана. Эпохи, где рука мастера важнее фабричного станка, где история дышит в каждом изделии, а искусство – не выставочный образец, а живая, вдохновляющая сила. Это не место торговли, а территория, где время становится зримым.

На площади 2,5 га, именно такую территорию занимает Центр ремесленников, разместились 20 мастерских, выставочные залы, шоурумы, гостиница и ресторан. Здесь изготавливаются ковры, глиняные изделия, предметы и аксессуары из дерева, кожи, ткани и войлока. Но самое главное – передают традиции, обучают, вдохновляют. Это школа и сцена одновременно.

Одним из центральных событий открытия Города мастеров стал международный форум «Наследие ремесел Туркестана и будущее туризма», объединивший представителей Всемирного ремесленного совета, ученых, инвесторов, дипломатов и мастеров. Модератором форума выступил вице-президент Всемирного совета ремесел по Азиатско-Тихоокеанскому региону Айдархан Калиев.

В зале звучали идеи, которые превратят Туркестан в международную точку притяжения культурного и духовного туризма. Среди выступавших такие фигуры, как Чэн Пин (Китай), Левент Гуркан (Турция), Рухи Конак (Турция), Гульдара Нурумова и многие другие, чьи слова стали призывом к международному сотрудничеству и продвижению казахстанского национального прикладного искусства на мировую арену.

Участники форума отметили огромный туристический потенциал, которым обладает древний город. Возрождению туризма будет способствовать реставрация мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи – объекта мирового наследия ЮНЕСКО, завершить которую намерены до конца года.

На археологическом объекте Культобе планируются установка архитектурной подсветки и организация вечерних экс­курсий – новый, захватывающий формат для туристов. Все это направлено на то, чтобы Туркестан позиционировался не только как духовный центр, но и важный пункт современного туризма.

– Нас с дочерью поразила неповторимая атмосфера города, – делится своим впечатлением туристка из Костаная Каниза Залиева. – Здесь чувствуется история, но в то же время современный сервис, уют, чистота. Туркестан вдохновляет!

Произвел впечатление город и на почетного консула Казах­стана в Аризоне (США) Хью Холмана, известного триатлониста, шестикратного чемпиона мира Ironman Марка Аллена.

– История и культура Туркестана бесценны и способны вдохновить мир, – зая­вил Хью Холман на встрече с акимом Туркестанской области Нуралханом Кушеровым. Я тесно связан с Казахстаном с 1993 года, знаком с историей этой страны. У Казахстана большой потенциал для развития культурного и духовного туризма. У вас много исторических памятников и богатое наследие. Например, мавзолей Ходжи Ахмеда

Ясауи – одно из самых великолепных исторических сооружений в мире, что, несомненно, привлечет путешественников.

Регион демонстрирует впечатляющие результаты: только за 6 месяцев 2025 года Туркестанскую область посетили более 1 млн туристов, в том числе 23 тыс. иностранных гостей. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Основные направления: историко-познавательный, экологический и лечебно-оздоровительный туризм.

В 2025 году в туризм было инвестировано 65,7 млрд тенге, в регионе реа­лизуются 47 проектов. Планируются реконструкция дорог, появление новых авиарейсов, строительство инфраструктурных объектов, включая развязки и туристические маршруты.

Сегодня Туркестан – это не просто город. Это место силы и созидания. Здесь возрождаются ремесла, раскрываются таланты и строится новая история – история о том, как наследие становится опорой будущего.