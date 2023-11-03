Режим ЧС ввели в Италии

Происшествия, Чрезвычайные ситуации, В мире
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В Италии три человека погибли, один пропал без вести из-за ливней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

По меньшей мере три человека погибли, трое числятся пропавшими без вести в итальянской области Тоскана из-за ливней и наводнений, передает телеканал Rainews24.

Поиски еще двух человек продолжаются в северном регионе Венето, сообщила Corriere della Sera.

Ранее сообщалось об одном погибшем. Тело пожилого мужчины было обнаружено в городке Монтемурло в затопленной комнате его дома. Отмечается, что одной из жертв стала 84-летняя женщина, которая почувствовала себя плохо, пытаясь избавиться от воды, хлынувшей в дом.

Президент Тосканы Эудженио Джани заявил, что ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации. По его словам, ливни и вышедшие из берегов реки затронули территории в районе городов Прато, Флоренция и Пистойя в центральной части Тосканы. Джани призвал жителей не выходить на улицу, не передвигаться на автомобиле и подняться на верхние этажи зданий.

По словам главы региона, непогода привела к перебоям с электроснабжением у 40 тысяч местных жителей. Остановлено паромное сообщение с островом Эльба, поезда не ходят между Прато и Пистойей из-за обломков на путях.

В Венето пропавшими без вести числятся два человека – пожарный, упавший в реку в провинции Беллуно, и мужчина, вышедший на поход по гористой местности под Вероной.

Власти ряда городов отменили в пятницу занятия в школах и закрыли парки. Из-за оползней оказались перекрыты несколько автомобильных дорог в районе Беллуно.

 

#жертвы #Италия #наводнение #ливни

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