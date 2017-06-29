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«Үркер-2017»: созвездие талантов – созвездие имен
Зарина Нокрабекова, Валентина Алексеева
Если взглянуть на путь к премии каждого из номинантов, то он сложится не только из бессонных ночей и километров пройденных дорог, долгих размышлений и сопоставления фактов, но и из того кусочка радости, который называется «красной дорожкой». По ней прошли все номинанты перед началом официальной части. У них брали интервью, задавали неожиданные вопросы. И эта короткая пауза перед тем, как узнать имена самых-самых, уравнивала всех на пути к победным лаврам.

Журналистика, по большому счету, определяет векторы движения в обществе. И от того, насколько своевременно, талантливо, открыто, правдиво реагируют журналисты на все, что происходит вокруг, в значительной степени зависит качество жизни наших граждан. Это реальный инструмент­ строительства подлинно демократического государства.

У одного из номинантов спросили: «Какой бы совет хотели дать своим юным коллегам?» И тот ответил: «Совет простой и вечный. Надо всегда помнить, что честь дороже. Надо стараться работать так, чтобы всегда понимать: ты делаешь важное, большое, а главное – честное дело. А если ты к тому же делаешь это профессио­нально, то эффект будет очень и очень хорошим».

Собравшихся с профессиональным праздником поздравил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

– В первую очередь хочу поздравить всех с Днем работников связи и информации. Символично, что премия «Үркер» вручается именно сегодня, – отметил министр.

По его словам, премия станет еще одним замечательным поводом для укрепления статуса журналистов.

– Я хочу, чтобы эта премия стала авторитетной, объективной и популярной, – подчеркнул глава ведомства.

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Прежде чем чествовать лауреатов премии, Даурен Абаев вручил награды работникам сферы информации и связи – нагрудные знаки «Ақпарат саласының үздігі» и «Байланыс саласының үздігі» (на фото).

Отметим, что национальная премия «Үркер» была создана с целью выявления и поощрения талантливых журналистов, а также качественных медиапроектов нашей страны. Компетентное жюри выбирало лучших в 15 номинациях из более чем 700 поданных заявок. Ожидается, что премия будет способствовать развитию мультимедийной журналистики в регионах, сыграет положительную роль в повышении престижа профессии.

Остановить время, «поймать» миг, что не вернется, запечатлеть историю в «цифре», передать эмоции, а порой и рассказать обо всем в одном кадре – это искусство под силу только настоящим фотохудожникам. От удачного кадра в газете и на интернет-сайтах зависит половина успеха материала, ведь не зря статьи без фото на профессиональном языке называют «слепыми». Из 5 претендентов в номинации «Лучшая фотография» победителем стал фотокорреспондент республиканской газеты «Егемен Қазақстан» Ерлан Омаров.

– Оценка твоего труда всегда дает мощный стимул. Я благодарен организаторам премии и желаю всем своим коллегам удачи в следующем году, – сказал он.

Каждый жанр в журналистике по-своему сложен, интересен и нужен. Репортажи дают возможность узнать о происходящем с места событий, информационные заметки позволяют держать руку на пульсе, познавательные материалы расширяют кругозор. Но, пожалуй, одним из самых сложных и трудоемких является аналитический жанр. За «гладкими» текстами аналитичес­ких материалов стоит серьезный, кропотливый и вдумчивый труд журналиста. Успехи коллег обладают удивительным свойством: заряжают положительной энергетикой и мотивируют. Приятно вдвойне, когда достойную награду получает коллега, с которым ты трудишься в одной редакции. Победителем в номинации «Лучший аналитический материал» стала обозреватель газеты «Казахстанская правда» Валентина Фиронова, процитировавшая строки Бориса Пастернака:

Смягчается времен суровость,

Теряют новизну слова.

Талант – единственная новость,

Которая всегда нова...

Сегодня рынок медиауслуг очень широк. Развитие технологий выдвинуло в один ряд с традиционными печатными СМИ и интернет-сайты. Однако не теряет своей актуальности радио, дающее возможность быть в курсе событий, даже находясь, к примеру, за рулем автомобиля. «Лучшей радиопередачей» признана – «Ән домбыра» на волне «ШалқарFM», «Лучшей региональной радиостанцией» – радио «Астана». Премию в номинации «Лучший репортаж» получил Олжас Беркинбаев из National digital history e-history.kz. В номинации «Лучшее специализированное издание» победила газета «Дружные ребята», а лучшим журналом признан National geographic. В номинации «Лучший дебют в журналистике» победила Молдир Иманмади из 7-kun.kz. Номинация «Лучшее журналистское расследование» у журналиста «Егемен Қазақстан» Жанболата Аупбаева, «Лучшее интервью» – у Виктории Говорковой из Kapital.kz.

Победу в номинации «Лучшее региональное издание» одержала газета «Рейтинг» из Южно-Казахстанской области. Статья «Думан анаш», опубликованная в «Егемен Қазақстан», победила в номинации «Лучший познавательный материал». Самый лучший материал по меж­дународной аналитике у Зарины Ахматовой из интернет-журнала Vlast.kz. Номинация «Медиапрорыв» определила победителя – портал Massaget.kz. Лучшим респуб­ликанским печатным изданием названа газета «Айқын».

Хорошей новостью в профессиональный праздник журналистов и работников связи поделилась группа известных медиауправленцев и журналистов страны, объявивших о создании общественной организации «Медиасоюз Казахстана». Уже состоялось первое общее собрание учредителей союза. Среди них Арманжан Байтасов, Ерлан Бекхожин, Арман Шураев, Ерлан Карин, Нурторе Жусип, Дана Орманбаева и другие.

Создание общественной организации вызвано потребностью объединить участников информационного пространства в консолидированное профессиональное сообщество, деятельность которого направлена на укрепление профессионального потенциала журналистов и журналистской профессии.

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