Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром» до 2027 года и сыграть на ЧМ-2026

Он планирует выступить на следующем чемпионате мира в качестве действующего игрока саудовского клуба

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По сообщению арабского спортивного журналиста Али Аль-Харби знаменитый португальский нападающий уже сообщил руководству клуба о своем намерении продлить контракт до 2027 года.

Всё дело в том, что Криштиану Роналду, будучи игроком саудовского «Аль-Насра», мечтает сыграть за сборную Португалии на Мундиале в 2026 года, который пройдет на полях США, Мексики и Канады а затем завершить карьеру в возрасте 41 года.

В текущем сезоне Роналду отметился 10 голами в 8 матчах чемпионата Саудовской Аравии.