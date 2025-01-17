Роналду продлит контракт с клубом «Аль-Наср»

Португальский нападающий Криштиану Роналду подпишет новый контракт с саудовским клубом «Аль-Наср» с сохранением нынешней зарплаты

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39-летний футболист сборной Португалии достиг договоренности с клубом о продлении истекающего в конце нынешнего сезона контракта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

По информации A Bola, зарплата Роналду останется прежней - 200 миллионов евро, однако он сможет заработать больше за счет многочисленных бонусов.

Португалец выступает за «Аль-Наср» с 2023-го года. В 84-х играх он забил 75 мячей и помог в минувшем сезоне выиграть Азиатскую Лигу чемпионов.

А в нынешнем чемпионате Саудовской Аравии клуб португальца пока располагается на третьей строчке. «Аль-Наср» уступает «Аль-Хилялю» и «Аль-Иттихаду» 9 очков.