Роналду поделился одним из секретов своего успеха

Спортсмен просит всех не звонить ему после 10 часов вечера

Фото: instagram.com/cristiano

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду раскрыл один из секретов, который помогает ему справляться со стрессом и хорошо спать, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

"Есть одна важная вещь: я не говорю после 10-11 часов вечера. Я не говорю по телефону. Я не люблю говорить в вечернее время из-за моего мозга. Так что после 10 часов не звоните мне!" - цитирует Роналду Goal.

В нынешнем сезоне 39-летний Криштиану принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 41 голом и 12 результативными передачами. Его контракт с "Аль-Насром" рассчитан до середины 2025 года.

Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча". В Европе он известен по выступлениям за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".