Роналду сделал неожиданный выбор для трансфера
128
Звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассматривает вариант с возвращением в лиссабонский «Спортинг». Об этом сообщил Calciomercato, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz
По информации beIN Sports, португалец придет на замену форварду Виктору Дьёкерешу, который, скорее всего, сменит лиссабонский коллектив на другой более статусный клуб.
Несмотря на 33 гола за сезон, единственным трофеем игрока в Саудовской Аравии стала победа в Лиге Чемпионов арабоязычных стран, одержанная в 2023 году.
Отметим, что «Аль-Наср» в нынешнем сезоне потерял шансы завоевать чемпионство в саудовской Лиге.
Портал Transfermarkt, оценивает рыночную стоимость футболиста в € 12 млн.