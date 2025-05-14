Звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассматривает вариант с возвращением в лиссабонский «Спортинг». Об этом сообщил Calciomercato, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

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По информации beIN Sports, португалец придет на замену форварду Виктору Дьёкерешу, который, скорее всего, сменит лиссабонский коллектив на другой более статусный клуб.

Несмотря на 33 гола за сезон, единственным трофеем игрока в Саудовской Аравии стала победа в Лиге Чемпионов арабоязычных стран, одержанная в 2023 году.

Отметим, что «Аль-Наср» в нынешнем сезоне потерял шансы завоевать чемпионство в саудовской Лиге.

Портал Transfermarkt, оценивает рыночную стоимость футболиста в € 12 млн.