Звездный нападающий саудовского «Аль-Насра» стал первым игроком в истории, которому покорилось такое достижение

Фото: Getty Images / Anadolu

Суперзвезда мирового футбола Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который смог забить по 100 голов за четыре разных клуба и за национальную сборную, сообщает Kazpravda.kz

40-летний форвард реализовал пенальти в финале Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Ахли», это его 100-й мяч за клуб из Эр-Рияда.

В активе Роналду 450 забитых мячей за мадридский «Реал», 145 голов — за «Манчестер Юнайтед», 101 мяч — за «Ювентус» и 100 голов — за «Аль-Наср». За сборную Португалии Роналду отличился 138 раз.