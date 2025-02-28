Российские эксперты проводят мастер-классы по музыке для алматинских студентов

Занятия проходят для студентов образовательных программ «Музыковедение и композиция», «Арт-менеджмент», «Специальное фортепиано», «Вокальное искусство» и «Дирижирование»

Фото: МКИ

В Казахской национальной консерватории имени Курмангазы проходит творческая школа Российской академии музыки имени Гнесиных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Гости из Москвы провели мастер-классы, лекции и открытые мероприятия, которые стали ценным опытом как для студентов и преподавателей, так и для всех, кто хочет погрузиться в мир высокого искусства. В состав делегации вошли ведущие мастера музыкальной науки и исполнительского искусства.

Занятия проходят для студентов образовательных программ «Музыковедение и композиция», «Арт-менеджмент», «Специальное фортепиано», «Вокальное искусство» и «Дирижирование».

Мероприятие продолжится 28 февраля. Творческая школа завершится концертом в Большом концертном зале имени Е. Рахмадиева с участием смешанного студенческого хора консерватории.