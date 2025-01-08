Руководителей госпредприятия изобличили в получении взяток

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикоррупционной службой по Астане совместно с ДСБ МВД при координации прокуратуры столицы в неоднократном получении взяток изобличены руководители РГП на ПХВ «Еңбек» КУИС МВД РК, передает Kazpravda.kz

Заместитель генерального директора и его подчиненный - начальник управления строительства подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за заключение договоров госзакупок, подписание актов выполненных работ и оплату по ним.

С санкции суда подозреваемые взяты под стражу. Досудебное расследование продолжается, добавили в Антикоре.