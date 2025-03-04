Руководителей управлений областного ДГД осудили за взятки в Караганде

Коррупция
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Дана Аменова
корреспондент

Им пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Караганде оштрафованы главы управлений областного департамента госдоходов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции

Казыбекбийским районным судом г. Караганды за коррупционные уголовные правонарушения осуждены руководители управлений областного департамента государственных доходов Акбиев М., Мукашев Б, а также субъекты внешнеэкономической деятельности Балацкая А., Бекишев Х., Бекшин Н. и Андриенко И.

«Должностные лица признаны виновными в неоднократном получении взяток от предпринимателей за непривлечение к административной ответственности по допущенным нарушениям в сфере таможенного контроля.

Акбиеву и Мукашеву назначено наказание в виде штрафов в размере 21,7 млн тенге и 2,5 млн тенге соответственно. Этим же приговором взяткодатели Балацкая А., Бекишев Х., Бекшин Н. и Андриенко И. осуждены к штрафам от 540 тыс. до 3 млн тенге», – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.

Судебный акт в законную силу вступил.
 

#суд #ДГД #взятки #руководители

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