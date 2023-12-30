Ряд авиарейсов задерживаются в столице

По состоянию на текущий момент в/из аэропорта Астаны задерживаются 12 рейсов на вылет, 19 рейсов на прилет по причине неблагоприятных метеоусловий, передает Kazpravda.kz

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"Задержки рейсов происходят по причине обеспечения безопасности полетов для пассажиров, что является приоритетом в гражданской авиации. Задержанные рейсы могут привести к цепной задержке следующих рейсов, в связи с чем пассажирам рекомендуется уточнять статус и время вылета своего рейса заблаговременно в справочных службах авиакомпаний", - сообщает комитет гражданской авиации РК.

Вместе с тем в случае задержки рейса по вине авиакомпании пассажирам предоставляются услуги (прохладительные напитки, горячее питание, размещение в гостинице), предусмотренные законодательством РК, в зависимости от длительности задержки.

