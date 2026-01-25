Ряд автотрасс закрыли в Казахстане

Нацкомпания «ҚазАвтоЖол» предоставила информацию на 25 января 2026 года о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казавтожол

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 08:00 25 января 2026 года закрыто движение для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

Акмолинская область

Трасса Кокшетау–Атбасар (с 22 января 2026 22:11 из-за снежного шторма)  и

Трасса Астана–Атбасар–Костанай (с 22 января 2026 22:07 из-за снежной бури) 

Восточно-Казахстанская область

Трасса Алматы–Талдыкорган–Усть-Каменогорск (с 23 января 2026 09:07) 

Алматинская область

Трасса Сарыозек–Алтын Емел (с 23 января 2026 06:24) 

По состоянию на 08:00 25 января 2026 года ограничено движение в связи с ухудшением погодных условий:

Алматинская область

Трасса Сарыозек–Коктал (с 23 января 2026 06:24)

Карагандинская область

Трасса Жезказган–Аркалык–Петропавловск (с 22 января 2026 22:11 из-за ухудшения погоды)  

По состоянию на 08:00 25 января 2026 года открыто движение:

Акмолинская область

Трасса Астана–Кокшетау–Петропавловск (с 23 января 2026 05:01) 

Трасса Кокшетау–Рузаевка (с 23 января 2026 05:01) 

Алматинская область

Трасса Сарыозек–Коктал (открыта с 23 января 2026 10:40)

Восточно-Казахстанская область

Трасса Алматы–Талдыкорган–Усть-Каменогорск–Шемонаиха (открыта с 23 января 2026 11:44) 

Температура в регионах: Акмолинская область -18°C, снегопад; Алматинская область -10°C, облачно; Восточно-Казахстанская область -15°C, метель. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

 

#Казахстан #трасса #движение

