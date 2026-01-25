Нацкомпания «ҚазАвтоЖол» предоставила информацию на 25 января 2026 года о ситуации на автомобильных дорогах Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казавтожол
По состоянию на 08:00 25 января 2026 года закрыто движение для всех видов автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:
Акмолинская область
Трасса Кокшетау–Атбасар (с 22 января 2026 22:11 из-за снежного шторма) и
Трасса Астана–Атбасар–Костанай (с 22 января 2026 22:07 из-за снежной бури)
Восточно-Казахстанская область
Трасса Алматы–Талдыкорган–Усть-Каменогорск (с 23 января 2026 09:07)
Алматинская область
Трасса Сарыозек–Алтын Емел (с 23 января 2026 06:24)
По состоянию на 08:00 25 января 2026 года ограничено движение в связи с ухудшением погодных условий:
Алматинская область
Трасса Сарыозек–Коктал (с 23 января 2026 06:24)
Карагандинская область
Трасса Жезказган–Аркалык–Петропавловск (с 22 января 2026 22:11 из-за ухудшения погоды)
По состоянию на 08:00 25 января 2026 года открыто движение:
Акмолинская область
Трасса Астана–Кокшетау–Петропавловск (с 23 января 2026 05:01)
Трасса Кокшетау–Рузаевка (с 23 января 2026 05:01)
Алматинская область
Трасса Сарыозек–Коктал (открыта с 23 января 2026 10:40)
Восточно-Казахстанская область
Трасса Алматы–Талдыкорган–Усть-Каменогорск–Шемонаиха (открыта с 23 января 2026 11:44)
Температура в регионах: Акмолинская область -18°C, снегопад; Алматинская область -10°C, облачно; Восточно-Казахстанская область -15°C, метель. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.