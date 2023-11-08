Ряд сфер выводятся из общего порядка контроля и проверок

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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам ведения бизнеса, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

Как отметил министр национальной экономики Алибек Куантыров, проект закона разработан в целях улучшения бизнес-климата в стране и предусматривает внесение изменений и дополнений в 82 законодательных акта, в том числе 7 кодексов и 75 законов.

Законопроектом предлагаются поправки, направленные на упорядочение форм контроля и надзора, регламентацию мер оперативного реагирования в сферах надзора на законодательном уровне.

Куантыров отметил, что в настоящее время государственный контроль осуществляется в более 90 сферах деятельности предпринимательства.

При этом, общий порядок проведения контроля установлен в Предпринимательском кодексе. Вместе с тем, есть ряд сфер, которые по своей специфике требуют незамедлительной реакции со стороны органа контроля и надзора.

«В этих сферах невозможно заранее определить субъект контроля, время их проведения, местонахождение субъекта или объекта. Также отсутствует возможность заблаговременного уведомления субъектов контроля и регистрации проверок в органах прокуратуры. В этой связи, порядок проведения контроля в этих сферах выведен из общего порядка и должен быть установлен только на уровне отраслевых законов», - пояснил глава МНЭ.

Изменения порядка проведения контроля и проверок коснется десяти сфер -  соблюдение требований пользования животным миром на рыбохозяйственных водоемах, осуществление ветеринарно-санитарного и карантинно-фитосанитарного контроля на торговых рынках, распространение информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для детей, лицам в возрасте до восемнадцати лет, а также порядок нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях.

Также изменения будут в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, выполнения требований по безопасной эксплуатации судов, государственной статистики.

«Это позволит органам контроля и надзора предотвратить наступление общественно опасных последствий, упорядочить систему госконтроля, гарантировать прозрачность их проведения для предпринимательской деятельности», - сказал Куантыров.

#мажилис #казахстан #Куантыров

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