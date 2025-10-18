Рыбакина прокомментировала разгромную победу над Паолини

Теннис
257

Первая ракетка Казахстана вышла в финал турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Чемпионат.ру

Фото: Getty images

Чемпионка Уимблдона-2022, девятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о победе над итальянкой Жасмин Паолини в полуфинале турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). Счёт — 6:3, 6:2.

«Знала, что матч будет очень тяжёлым. Жасмин хорошо сыграла в этом сезоне. Это действительно сложный соперник. Понимала, что нужно показать свой лучший теннис. Рада, что сохраняла концентрацию до конца и выиграла в двух сетах. Очень взволнована. Постараюсь показать максимум [в финале]. Посмотрим, что будет дальше. Ещё раз спасибо, что пришли», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

В финале соревнований Елена Рыбакина сыграет с победительницей матча Диана Шнайдер — Екатерина Александрова.

#теннис #Елена Рыбакина #WTA #WTA-500

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

President’s Open Cup по настольному теннису пройдет в Астане
Казахстанский теннисист выиграл турнир в Южной Корее
Зангар Нурланулы выиграл седьмой титул ITF Juniors в одиноч…
Анна Данилина идет к своему второму титулу WTA 1000 в парно…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]