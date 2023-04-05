Рыбакину номинировали на звание лучшей теннисистки
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RelevantTennis поместил казахстанку в голосование наряду с Сораной Кырстей, Ариной Соболенко и Петрой Квитовой.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина номинирована на звание лучшей теннисистки марта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Аккаунт в Twitter RelevantTennis поместил казахстанку в голосование наряду с Сораной Кырстей (Румыния), Ариной Соболенко (Беларусь) и Петрой Квитовой из Чехии.
В марте Рыбакина в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе одолела Соболенко, а следом в решающем матче на турнире в Майами неожиданно уступила Квитовой, напомнил портал.