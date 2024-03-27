Рыболовные сети в Казахстане оснастят QR-кодами

Цифровизация позволит усилить контроль за применением орудий для ловли рыбы и браконьерством, передает Kazpravda.kz

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Для усиления контроля за применением орудий рыболовства в Казахстане будет внедрен механизм оснащения рыболовных сетей QR-кодами, сообщили в Рыбкомхозе.

«Это позволит значительно упростить и повысить эффективность контрольно-инспекционной деятельности и оперативного выявления фактов использования запрещенных к применению орудий лова рыбы», - говорится в сообщении.

При этом намечено запретить использование сетей без наличия на них индивидуальной бирки с QR-кодом. Бирка с QR-кодом будет выдаваться межобластными бассейновыми инспекциями рыбного хозяйства с регистрацией в специальном журнале либо в электронной базе (реестре). За нарушение данного требования будет предусмотрена административная ответственность.