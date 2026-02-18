Этим принципом руководствуются на заводе, где освоен выпуск цифровых тренажеров для Минобороны

фото Юрия Беккера

Программы пишут сами

На проходной завода «Алматыэнергосервис» нас встречает молодая девушка Алима Уткельбаева, представившаяся начальником отдела технического контроля. С первых минут знакомства становится ясно: она прекрасно знает производство. К слову, на этом машиностроительном предприятии основной костяк составляют именно молодые специалисты.

Первым делом заглядываем в конструкторский отдел, который возглавляет ­Шарип Ерболов, некогда начинавший как вузовский ученый, но затем осознанно сделавший выбор в пользу реального производства, где и дорос до должности главного конструктора. Сегодня возглавляемая им структура отвечает за разработку сложного оборудования, включая учебные тренажеры.

В распоряжении заводских конструкторов находятся цифровые 3D-модели, позволяющие за 10–15 минут получать сборочные чертежи, а также выявлять ошибки еще до начала производства и не допускать потерь времени и материальных ресурсов. При этом инженер-конструктор отмечает, что расчеты ответственных ­узлов и кинематического механизма он выполняет вручную, так как искусственный интеллект на его сегодняшней стадии еще допускает неточности.

Далее проходим в огромный и светлый механический цех, где молодые специа­листы работают на высокотехнологичном оборудовании. К примеру, оператору станков ЧПУ Владимиру Тюткову 25 лет, на завод он пришел в 2018 году сразу пос­ле окончания Алматинского колледжа телекоммуникаций и машиностроения. В его ведении лазерные, фрезерные и токарно-фрезерные станки. Владимир не просто управляет ими, нажимая на кнопки, но и сам пишет программы, осво­ив программирование уже здесь, без отрыва от производства.

К слову, программисты разных профилей, инженеры-тестировщики – тоже вчерашние студенты, которые здесь работают над серьезными проектами. И все это большое цифровое и машиностроительное хозяйство, насчитывающее 250 постоянных рабочих мест, возглавляет и. о. генерального директора Иван Казеев, которому нет еще и сорока. Инженерное образование он получил в Satbayev University.

Алима коротко поведала историю предприятия. Изначально «Алматы­энергосервис» выпускал оборудование для энергетики. Однако в начале 90-х годов прошлого века эти изделия перестали быть востребованными, и предприятие оказалось перед выбором: либо закрываться и уходить с рынка, либо меняться. Решение нашлось благодаря военному опыту предыдущего директора – Евгения Казеева. Бывший офицер, он предложил развивать направление боевой подготовки и выпускать учебное оборудование для полигонов, стрельбищ, военно-спортивных комплексов.

В начале нулевых предприятие посетило руководство Министерства обороны, был проведен анализ, расчеты и стало ясно, что это направление необходимо рес­публике. Тогда же был полностью обновлен станочный парк, и новая товарная линейка стала приоритетным направлением для производства.

С этого момента предприятие шаг за шагом начало двигаться по пути развития: новый проект – новая планка качества.

Сила производства – в инженерах

Сейчас здесь создаются высокотехнологичные тренажеры-симуляторы для Министерства обороны. Производство построе­но так, что практически весь цикл сосредоточен внутри предприятия. По словам Алимы, все начинается с инжиниринга и так называемого обратного проектирования. С помощью ручных и стационарных 3D-сканеров специалисты снимают точные размеры с реальной техники. Далее к работе подключается конструкторское бюро. На основе цифровых моделей соз­даются чертежи – от мелких шестерен до кабин и пультов управления. После этого заготовки отправляются в цеха, где проходят обработку, сборку. Производится электромонтаж.

Особое внимание уделяется электронике. На заводе есть собственная 3D-лаборатория, где изготавливаются и тестируются электронные платы. Именно они становятся «сердцем» тренажеров: считывают сигналы с тумблеров, рычагов и педалей и передают их программному обеспечению, превращая физическое движение в цифровую команду.

Точное соответствие реальной воен­ной технике обеспечивает служба техничес­кого контроля. Отвечая на вопрос о том, как молодая девушка оказалась на столь серьезном заводе, Алима говорит, что четыре года назад пришла тестировщиком программного обеспечения. Пришлось разбираться в сложных алгоритмах реальной техники и их реализации в тренажерах. Чем дальше погружалась в тему, тем больше стала узнавать о всех производственных процессах.

– Тренажеры не имеют права «обманывать». Все – от оборотов двигателя до баллистики выстрела – должно полностью соответствовать реальности. После внутренних испытаний учебное оборудование проходит еще и военную приемку. Представители Министерства обороны проверяют продукцию, и только после этого выдают удостоверение о соответствии требованиям, – говорит она.

Сегодня предприятие владеет более чем 20 патентами на собственные разработки. В линейке выпускаемых изделий десятки видов тренажеров для автомобильной и бронетанковой техники, стрелкового вооружения и обучающих систем.

…Подходим к беспроводному лазерному тиру, который в отличие от более ранних аналогов в основном российского и белорусского производства уже не требует кабелей и обеспечивает большую свободу обучения.

За столом оператора застаем двух молодых инженеров – Баг­жана Ыбрайымбая и Ернура Темирбека, которые тестируют программное обеспечение перед его сдачей военному представительству. На заводе развивается и авиационное направление: симулятор вертолета Ми-8 предназначен для полного цикла подготовки и установлен на подвижной платформе с шестью степенями свободы.

Реалистичность полета обеспечивают вибромоторы и полусферический экран с восемью проекторами, включая моделирование полетов над Алматы. Кроме того, завод выпускает полигонное оборудование – проводные и радиоуправляемые мишени с дальностью сигнала до семи километров, а также автоматизированные обучающие системы с 3D-моделями техники для подготовки военных инженеров.

Предприятие также занимается ремонтом и модернизацией техники, переводя устаревшие аналоговые пульты управления на цифровые решения.

– Я люблю свой завод. Раньше не знала, что в Казахстане делают такие сложные вещи. А когда увидела это производство, по­явилась гордость за страну и за людей, которые здесь работают. Наше руководство всегда поддерживает молодежь, – говорит Алима Уткельбаева.

И в качестве доказательства демонст­рирует наземный управляемый дрон, который создали 18-летние талантливые ребята. Когда они пришли со своей идеей, им поставили конкретную задачу, с которой ребята успешно справились. Сегодня они – члены большого коллектива и работают над созданием беспилотных летательных аппаратов.

Ставка на собственные кадры

В конференц-зале нас встречает и. о. генерального директора Иван Казеев, продолжающий дело своего отца. При жизни Евгения Ивановича он возглавлял конструкторско-технологический отдел и отвечал за программные разработки, курируя ключевые вопросы – от конструкторской документации до идеологии производства. Сегодня управленческая команда остается семейной: старший брат Ивана занимает должность исполнительного директора и отвечает за логистику и поставки по всей республике.

Отвечая на вопрос, почему на предприятии сделали ставку на молодежь, он отмечает, что подобный подход был заложен еще его отцом, выстроившим партнерские отношения с вузами и колледжами.

– Студенты приходят на прак­тику, и именно здесь становится ясно, кто готов работать в профессии. Тем, у кого горят глаза, кто после занятий дополнительно остается в цехе, чтобы еще что-то доос­воить и разузнать, мы доверяем реальные задачи и проекты, и они со временем перерастают в дипломные и научные работы, – отмечает Иван Казеев.

Руководитель завода признает, что молодые специалисты приходят «сырыми», и их дополнительное обучение требует серьезных ресурсов. Но именно так формируются инженеры, способные решать реальные производственные задачи.

Сегодня на предприятии работают конструкторы и программисты, владеющие языками C, C++, C#, специалисты по металлообработке, токари и фрезеровщики. Особую роль играет опытный костяк мастеров еще советской школы, которые продолжают работать на «ручных» станках и передают молодежи главное: понимание металла, режимов обработки, практические тонкости профессии. Лишь после этого спе­циалисты переходят к станкам с ЧПУ и высокоточной автоматике.

Один из ключевых принципов предприятия – строгое соблюдение сроков. Более того, задания по гособоронзаказу здесь нередко выполняют с опереже­нием графика.

– Мы – частная компания, и для нас репутация – это все. Этот подход заложил еще мой отец, – поясняет Иван Казеев.

Сегодня коллектив уже перешел к более сложным задачам – созданию беспилотных летательных аппаратов.

– Мы разрабатываем свои двигатели, системы управления, программное обеспечение. Да, процессоры закупаем на Тайване, пока других вариантов в мире нет, но весь исходный код и платы управления создаются здесь, в Казахстане. Это дает нам независимость и возможность постоянно модернизировать продукт, – отмечает и. о. генерального директора.

Основные заказчики «Алматы­энергосервиса» – силовые структуры и профильные НИИ. Так, заместитель начальника военного представительства Министерства обороны подполковник Заерхам Кадыров отмечает высокий производственный и кадровый потенциал завода.

– Предприятие не только полнос­тью закрывает текущие потребности военных, но и готово к выпуску более сложной высокотехнологичной продукции – тренажеров, новых систем и оборудования, – подчеркивает он.

Сегодня предприятие уверенно смот­рит в будущее, следуя принципу: от традиций – к инновациям.