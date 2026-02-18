Этим принципом руководствуются на заводе, где освоен выпуск цифровых тренажеров для Минобороны
Программы пишут сами
На проходной завода «Алматыэнергосервис» нас встречает молодая девушка Алима Уткельбаева, представившаяся начальником отдела технического контроля. С первых минут знакомства становится ясно: она прекрасно знает производство. К слову, на этом машиностроительном предприятии основной костяк составляют именно молодые специалисты.
Первым делом заглядываем в конструкторский отдел, который возглавляет Шарип Ерболов, некогда начинавший как вузовский ученый, но затем осознанно сделавший выбор в пользу реального производства, где и дорос до должности главного конструктора. Сегодня возглавляемая им структура отвечает за разработку сложного оборудования, включая учебные тренажеры.
В распоряжении заводских конструкторов находятся цифровые 3D-модели, позволяющие за 10–15 минут получать сборочные чертежи, а также выявлять ошибки еще до начала производства и не допускать потерь времени и материальных ресурсов. При этом инженер-конструктор отмечает, что расчеты ответственных узлов и кинематического механизма он выполняет вручную, так как искусственный интеллект на его сегодняшней стадии еще допускает неточности.
Далее проходим в огромный и светлый механический цех, где молодые специалисты работают на высокотехнологичном оборудовании. К примеру, оператору станков ЧПУ Владимиру Тюткову 25 лет, на завод он пришел в 2018 году сразу после окончания Алматинского колледжа телекоммуникаций и машиностроения. В его ведении лазерные, фрезерные и токарно-фрезерные станки. Владимир не просто управляет ими, нажимая на кнопки, но и сам пишет программы, освоив программирование уже здесь, без отрыва от производства.
К слову, программисты разных профилей, инженеры-тестировщики – тоже вчерашние студенты, которые здесь работают над серьезными проектами. И все это большое цифровое и машиностроительное хозяйство, насчитывающее 250 постоянных рабочих мест, возглавляет и. о. генерального директора Иван Казеев, которому нет еще и сорока. Инженерное образование он получил в Satbayev University.
Алима коротко поведала историю предприятия. Изначально «Алматыэнергосервис» выпускал оборудование для энергетики. Однако в начале 90-х годов прошлого века эти изделия перестали быть востребованными, и предприятие оказалось перед выбором: либо закрываться и уходить с рынка, либо меняться. Решение нашлось благодаря военному опыту предыдущего директора – Евгения Казеева. Бывший офицер, он предложил развивать направление боевой подготовки и выпускать учебное оборудование для полигонов, стрельбищ, военно-спортивных комплексов.
В начале нулевых предприятие посетило руководство Министерства обороны, был проведен анализ, расчеты и стало ясно, что это направление необходимо республике. Тогда же был полностью обновлен станочный парк, и новая товарная линейка стала приоритетным направлением для производства.
С этого момента предприятие шаг за шагом начало двигаться по пути развития: новый проект – новая планка качества.
Сила производства – в инженерах
Сейчас здесь создаются высокотехнологичные тренажеры-симуляторы для Министерства обороны. Производство построено так, что практически весь цикл сосредоточен внутри предприятия. По словам Алимы, все начинается с инжиниринга и так называемого обратного проектирования. С помощью ручных и стационарных 3D-сканеров специалисты снимают точные размеры с реальной техники. Далее к работе подключается конструкторское бюро. На основе цифровых моделей создаются чертежи – от мелких шестерен до кабин и пультов управления. После этого заготовки отправляются в цеха, где проходят обработку, сборку. Производится электромонтаж.
Особое внимание уделяется электронике. На заводе есть собственная 3D-лаборатория, где изготавливаются и тестируются электронные платы. Именно они становятся «сердцем» тренажеров: считывают сигналы с тумблеров, рычагов и педалей и передают их программному обеспечению, превращая физическое движение в цифровую команду.
Точное соответствие реальной военной технике обеспечивает служба технического контроля. Отвечая на вопрос о том, как молодая девушка оказалась на столь серьезном заводе, Алима говорит, что четыре года назад пришла тестировщиком программного обеспечения. Пришлось разбираться в сложных алгоритмах реальной техники и их реализации в тренажерах. Чем дальше погружалась в тему, тем больше стала узнавать о всех производственных процессах.
– Тренажеры не имеют права «обманывать». Все – от оборотов двигателя до баллистики выстрела – должно полностью соответствовать реальности. После внутренних испытаний учебное оборудование проходит еще и военную приемку. Представители Министерства обороны проверяют продукцию, и только после этого выдают удостоверение о соответствии требованиям, – говорит она.
Сегодня предприятие владеет более чем 20 патентами на собственные разработки. В линейке выпускаемых изделий десятки видов тренажеров для автомобильной и бронетанковой техники, стрелкового вооружения и обучающих систем.
…Подходим к беспроводному лазерному тиру, который в отличие от более ранних аналогов в основном российского и белорусского производства уже не требует кабелей и обеспечивает большую свободу обучения.
За столом оператора застаем двух молодых инженеров – Багжана Ыбрайымбая и Ернура Темирбека, которые тестируют программное обеспечение перед его сдачей военному представительству. На заводе развивается и авиационное направление: симулятор вертолета Ми-8 предназначен для полного цикла подготовки и установлен на подвижной платформе с шестью степенями свободы.
Реалистичность полета обеспечивают вибромоторы и полусферический экран с восемью проекторами, включая моделирование полетов над Алматы. Кроме того, завод выпускает полигонное оборудование – проводные и радиоуправляемые мишени с дальностью сигнала до семи километров, а также автоматизированные обучающие системы с 3D-моделями техники для подготовки военных инженеров.
Предприятие также занимается ремонтом и модернизацией техники, переводя устаревшие аналоговые пульты управления на цифровые решения.
– Я люблю свой завод. Раньше не знала, что в Казахстане делают такие сложные вещи. А когда увидела это производство, появилась гордость за страну и за людей, которые здесь работают. Наше руководство всегда поддерживает молодежь, – говорит Алима Уткельбаева.
И в качестве доказательства демонстрирует наземный управляемый дрон, который создали 18-летние талантливые ребята. Когда они пришли со своей идеей, им поставили конкретную задачу, с которой ребята успешно справились. Сегодня они – члены большого коллектива и работают над созданием беспилотных летательных аппаратов.
Ставка на собственные кадры
В конференц-зале нас встречает и. о. генерального директора Иван Казеев, продолжающий дело своего отца. При жизни Евгения Ивановича он возглавлял конструкторско-технологический отдел и отвечал за программные разработки, курируя ключевые вопросы – от конструкторской документации до идеологии производства. Сегодня управленческая команда остается семейной: старший брат Ивана занимает должность исполнительного директора и отвечает за логистику и поставки по всей республике.
Отвечая на вопрос, почему на предприятии сделали ставку на молодежь, он отмечает, что подобный подход был заложен еще его отцом, выстроившим партнерские отношения с вузами и колледжами.
– Студенты приходят на практику, и именно здесь становится ясно, кто готов работать в профессии. Тем, у кого горят глаза, кто после занятий дополнительно остается в цехе, чтобы еще что-то доосвоить и разузнать, мы доверяем реальные задачи и проекты, и они со временем перерастают в дипломные и научные работы, – отмечает Иван Казеев.
Руководитель завода признает, что молодые специалисты приходят «сырыми», и их дополнительное обучение требует серьезных ресурсов. Но именно так формируются инженеры, способные решать реальные производственные задачи.
Сегодня на предприятии работают конструкторы и программисты, владеющие языками C, C++, C#, специалисты по металлообработке, токари и фрезеровщики. Особую роль играет опытный костяк мастеров еще советской школы, которые продолжают работать на «ручных» станках и передают молодежи главное: понимание металла, режимов обработки, практические тонкости профессии. Лишь после этого специалисты переходят к станкам с ЧПУ и высокоточной автоматике.
Один из ключевых принципов предприятия – строгое соблюдение сроков. Более того, задания по гособоронзаказу здесь нередко выполняют с опережением графика.
– Мы – частная компания, и для нас репутация – это все. Этот подход заложил еще мой отец, – поясняет Иван Казеев.
Сегодня коллектив уже перешел к более сложным задачам – созданию беспилотных летательных аппаратов.
– Мы разрабатываем свои двигатели, системы управления, программное обеспечение. Да, процессоры закупаем на Тайване, пока других вариантов в мире нет, но весь исходный код и платы управления создаются здесь, в Казахстане. Это дает нам независимость и возможность постоянно модернизировать продукт, – отмечает и. о. генерального директора.
Основные заказчики «Алматыэнергосервиса» – силовые структуры и профильные НИИ. Так, заместитель начальника военного представительства Министерства обороны подполковник Заерхам Кадыров отмечает высокий производственный и кадровый потенциал завода.
– Предприятие не только полностью закрывает текущие потребности военных, но и готово к выпуску более сложной высокотехнологичной продукции – тренажеров, новых систем и оборудования, – подчеркивает он.
Сегодня предприятие уверенно смотрит в будущее, следуя принципу: от традиций – к инновациям.