С чего начинается «Родина»

Ставка на молоко

Казахстан всегда был страной с огромным аграрным потенциалом, а освоение целинных земель превратило его в одного из крупнейших производителей зерна и мяса в СССР. Сельское хозяйство в 1990 году занимало 34% в ВВП, половина граждан республики жили на селе.

Но на этапе перевода экономики на рыночные рельсы в АПК начался сильнейший спад. Глубочайший кризис привел к тому, что в республике к середине 1990-х значительно сократились площади используемой пашни, поголовье животных снизилось почти в 3 раза, материально-техническая база была отброшена на уровень 1960-х годов, а само производство – на уровень 1950-х.

Ухудшение уровня и условий жизни многих групп населения, в том числе сельчан, отсутствие крупных результатов приводили к разочарованию. Реформы только обнажили всю ущербность прежней экономики и послужили катализатором ускорения болезненных процессов, предшествующих выздоровлению.

Особенно сложная ситуация, в частности, сложилась в животноводстве – мало кто хотел связываться с этой непростой сферой, требующей огромных затрат, колоссальной работы и неустанного внимания.

Среди популистов в то время превалировало мнение о том, что Казахстан как богатая ресурсами страна, «нефтяная держава» может позволить себе импортировать все что угодно. Но время убедительно доказало: агропромышленный комплекс и производство продуктов питания – без преувеличения, один из ключевых факторов на­циональной безопасности.

В «Родине» это поняли сразу и, несмотря на трудности, сделали ставку на животноводство.

– Я уже тогда думал, что нельзя привезти? Молоко! Оно хранится всего 5 суток, самолетами его еще долго возить не будут. А такую культуру пития натурального молока, как в Казахстане, я нигде больше не встречал. С детства в аулах едят сметану, масло, пьют айран, и это прочно сидит в наших людях. А сколько молочное скотоводство дает рабочих мест! – вспоминает Иван Адамович Сауэр, который возглавляет «Родину» уже почти 35 лет.

В начале 1990-х этот рядовой совхоз Центрального Казахстана производил всего 800 тонн молока в год. Сегодня многопрофильное ТОО «Агрофирма «Родина» выдает 1 600 тонн в месяц, кормит столицу и ее окрестности, а также вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

А в развитии социальной сферы здешним жителям может позавидовать любое село. В каждом доме есть холодная и горячая вода, центральное отопление и канализация. Просторные заасфальтированные улицы с тротуарами, усаженными тянь-шаньскими елями, хорошо освещены.

Здесь прекрасные детский сад и школа, дети бесплатно занимаются в многочисленных спортивных и творческих кружках. Есть, где провести досуг и взрослым.

И все это не сохранено, как многие думают, с советских времен, а было создано именно за годы независимости.

– Все хотят скатерть-самобранку, золотую рыбку, халявные субсидии. А ведь у нас, куда ни глянь, – везде ниша, дерзай – не хочу! Все кричат: землю раздали, земли нет, и тут же мы видим тысячи людей, которые имеют землю и не могут дать ей ума. Есть возможность взять землю! Но надо понимать: чтобы стать успешным, нужно на ней трудиться, – рассуждает Иван Сауэр.

фото Игоря Бургандинова

Методом проб и ошибок

«Родина» – хозяйство образцовое, показательное. Здесь регулярно принимают и журналистов, и различных гостей из-за рубежа. Интерес к опыту и истории успеха казахстанского предприятия не снижается. Такой пример крепкого и, как принято говорить, с высокой социальной ответственностью бизнеса, действительно, вызывает уважение. Но как же удалось не просто выжить, но и стать лучшими в ситуации, когда разваливались даже передовые хозяйства?

Путь «Родины» начался на заре независимости. В 1993 году молодой директор Иван Сауэр выступил с инициативой пилотного проекта приватизации и пообещал Нурсултану Назарбаеву: «Дайте возможность, и я докажу!»

Надо сказать, в тот период Первый Президент Казахстана был вынужден перейти фактически на «ручное» управление социально-экономическими процессами, лично обсуждая все проблемы, будь то стратегическое развитие страны или приватизация, подготовка к уборке урожая или ситуация с выплатой пенсий. И Елбасы при личном посещении «Родины» и разговоре с Сауэром такую возможность ему дал.

Это было время сложных и болезненных структурных преобразований в экономике, продолживших переход госсобственности в собственность частную и поступательно закрепивших новые формы хозяйствования и управления. Действовать приходилось методом проб и ошибок, и последних было немало: порой применялись неэффективные и даже ложные модели приватизации, от которых не появлялось никакого экономического эффекта.

В 1996–1997 годах в Казахстане было приватизировано 162 государственных сельхозпредприятия. Однако многие жители села, безвозмездно получив имущественные паи и условные земельные доли, не сумели правильно распорядиться своей собственностью.

В результате большинство производственных кооперативов быстро растеряло основные и оборотные средства, за бесценок продав акции перерабатывающих и обслуживающих организаций вместо того, чтобы наладить эффективное управление своими активами.

Проведенная государством процедура банкротства освободила сельхозпредприятия от долгов, произошла смена собственников сельхозактивов. Трудовые коллективы получили возможность создавать новые, не обремененные долгами предприятия. Именно таким способом в стране возникли тысячи крестьянских и фермерских хозяйств.

В этом смысле примечателен подход к приватизации Ивана ­Сауэра: до сих пор он владеет лишь 59% акций предприятия, в то время как многие частники давно стали единоличными владельцами когда-то приватизированных объектов. Руководитель «Родины» подчеркивает, что больше трех сотен коллег являются совладельцами агрофирмы, участвуют в принятии всех решений.

Это и первому руководителю помогает быть в тонусе, и повышает вовлеченность и заинтересованность в успехе со стороны всех акционеров.

Коллективное хозяйство лучше личного

Но, конечно, от личности руководителя зависит многое. Иван Адамович – человек волевой и сложных решений не боится, если понимает их реальную важность для будущего «Родины».

Ему не раз приходилось продавливать то или иное решение, которое на первых порах было непопулярно среди людей, и ценность которого зачастую бывает видна только по прошествии лет. Так было с искоренением подсобного хозяйства, покупкой племенного скота за рубежом, строительством двухэтажек…

Придя хозяином в отсталый совхоз, «красный советский директор» тоже учился на ходу. В 1992 году, например, месяц провел в немецкой сельскохозяйственной академии, посмотрел, как работают немецкие фермеры, и сделал выводы: брать их технологии, но внедрять по-своему. В первую очередь, не лишая работы людей, а, наоборот, создавая им все возможности для зарабатывания денег.

А ведь мог так и остаться в Германии, тогда многие так делали. Но Сауэр решил жить в родном Казахстане, хотя и брат, и сестра уехали. К слову, сейчас гордится этим своим решением, правильным считает. И многие его сподвижники с этим согласны.

– Потом случился момент, когда мы уперлись в стену, имея самый большой надой на корову по республике. И тогда вместе с Геннадием Зенченко приняли решение завезти канадских коров голштино-фризской породы. Привезли их самолетами в 2007 году. Сельчане возмущались: зачем, что с ними будем делать? Но прошло время, людей обучили, хозяйство развили. Итог: в прошлом году, несмотря на пандемию, более 30% наших семей имели доход свыше 500 тысяч тенге в месяц. В этом засушливом году – еще больше, – рассказывает мой собеседник.

Казахстан за 30 лет рыночной экономики наработал колоссальный опыт, считает предприниматель, в том числе в сельском хозяйстве. В каждом регионе он есть. Но для того чтобы этот опыт эффективно использовать, нужна продуманная, понятная и долго­срочная централизованная стратегия, чтобы политика в АПК не менялась каждый раз с приходом в профильное министерство нового руководителя.

– Первый Президент поручил повысить в 2,5 раза производительность труда. Тут же пишется программа развития личных подсобных хозяйств. А в мире есть страна, где делается ставка на ЛПХ? – восклицает Иван Сауэр. – 80% кисломолочной продукции в столице обеспечивают две компании – «Родина» и «Зенченко». Ни та, ни другая ни литр молока не берут ни у крупного и среднего бизнеса, ни тем более у ЛПХ. Потому что мы не хотим рисковать, цена вопроса высока.

В «Родине» действительно искоренили подсобное хозяйство. Причем никто не запрещал и не отбирал. Оно ушло само. Политика у руководителя такая: сельчане должны днем хорошо работать, а вечером отдыхать.

Иван Адамович еще в юности пообещал себе: если будет возможность изменить жизнь людей к лучшему, то сделает это. Мальчишкой ему приходилось ухаживать за скотом, а хотелось играть в хоккей, как другие. Воспитание трудом, конечно, нужно. И все же сельчане не должны быть привязаны к своему хозяйству.

Ветеран поселка Людмила Николаевна Цекова сегодня вспоминает, как со слезами на глазах сдавала свою единственную корову.

– Когда в 1987 году пришел новый директор, у каждого было хозяйство. А он с трибуны призывал все уничтожить и отдыхать после рабочего дня, – делится Людмила Николаевна. – Я рыдала, когда корову сдавала. И молоко то не нужно, просто привыкли скотину за хвост держать! Но Иван Адамович создал хорошие условия, дал льготы, и люди согласились.

Она больше 30 лет проработала здесь главным экономистом и как никто другой знает, как трудно порой давались директору непопулярные судьбоносные решения. Но ему все же удалось, благодаря упорству и настырности, способности рисковать и креативно мыслить, превратить отсталое хозяйство в передовое. И начинал он с социальной сферы, что было очень правильным, считает жительница села.

– Как совещание, так молодой директор обещает: сделаю центральное отопление, проведу воду, обновлю технику. Мы-то и рады были, но сомнения одолевали. Как можно встать на ноги, если даже тарелки и чашки в магазине выдавали по записи! Но со временем поняли, что слова у него не расходятся с делом. И главная его цель – благополучие людей, – искренне говорит ветеран. – Благодаря усилиям Ивана Адамовича наше хозяйство одно из лучших в республике. И мы этим гордимся! Для нас льготные продукты, комуслуги, все село в цветах, свои помидоры-огурцы в теплице… Правильно все-таки сделал Нурсултан Назарбаев, когда дал возможность развиваться частной собственности. Не было б тогда принято таких экономических решений, не было бы и сегодняшнего развития.

фото из архива агрофирмы «Родина»

Главная забота – люди

Население сельского округа «Родина», куда с 1998 года входят также села Садовое и Зеленый Гай, выросло с 1 200 до 1 800 человек, школьников – порядка трех сотен. Редко какое село может похвастать приростом, а не оттоком жителей.

Средняя зарплата родинцев – 250 тыс. тенге. Безработицы здесь нет. Глава агрофирмы о занятости печется в первую очередь.

Берет, к примеру, в штат водителя и обязательно думает, куда трудоустроить его жену. Специально для этого открывали в свое время ресторан и столовую (где, как мы убедились, готовят очень вкусно), супермаркет, ассор­тименту и ценам в котором могут позавидовать горожане, салон красоты, запись в котором расписана на месяцы вперед.

От того, какими будут бытовые условия, досуг, занятость детей зависит микроклимат в семье. А он, в свою очередь, влияет на производительность труда каждого отдельного человека. Все просто и взаимосвязано.

По приглашению переехала из столицы заведующая местного супермаркета Гульнара Акмагамбетова. Ее сразу обеспечили двухкомнатной квартирой. Жизнь в «Родине» ей очень нравится.

– Здесь все делается для народа. Если создавать условия, то и люди хорошо работать будут, – уверена она.

Местные жители отовариваются по специальной карточке, скидки по которой на товары собственного производства, в том числе полуфабрикаты, кулинарные изделия, овощи, молочку, достигают 35%. Например, хлеб обходится всего в 50 тенге. И задача у торгового объекта – не прибыль, а обеспечение сельчан всем необходимым по доступной цене.

– Торговлю я не дал приватизировать. Отдал поначалу в аренду, и что они начали делать – продавать по ночам водку втридорога! Арендатора не беспокоит ассортимент, культура обслуживания, это же хлопотно, а он вне конкуренции. И я забрал назад, – рассказывает Иван Адамович. – Завтра я отдам автопарк, котельную, и во что это выльется? Поэтому пошел на то, чтобы сохранить контроль. Не ради того, чтобы стать в одночасье богатым, а чтобы сохранить эту инфраструктуру. Меня тогда никто не понял, мол, ничего себе, хапнул. А я и сегодня продолжаю так делать. У нас тут бюджет отдыхает, ни одну лампочку за счет бюджета не вкрутили! Все за наши деньги: церковь, мечеть, хоккейный корт, Дом культуры, магазины, асфальт, дома... У нас нет жилищной проблемы! Больше половины жилья – служебное. Наши люди не знают, что такое ипотека. Комус­луги и те удешевленные.

За последние годы здесь по­строи­ли целый микрорайон «Жас­тар» из 28 коттеджей и 8 двухэтажных домов с крытыми гаражами для каждой квартиры. Поначалу сельчане были против многоэтажной застройки, но сейчас многие, наоборот, просятся именно туда. Еще бы: жить в селе в городских условиях!

Особое внимание – подрастаю­щему поколению. В своих интервью Сауэр часто повторяет: «Все лучшее – детям, а самое лучшее – родинским детям».

Оснащение местной школы и так превосходит многие городские. А теперь еще и регулирующиеся по высоте стулья и парты заказали на 2,7 млн тенге, чтобы разные по росту ребята осанку не портили.

Родинские школьники могут бесплатно посещать порядка 20 кружков и секций, есть музыкальная школа, несколько творческих коллективов при Доме культуры. И нет проблемы, кому отвести ребенка: здесь все рядом и настолько безопасно, что даже малыши добираются самостоятельно.

В почете труд

Пытаясь понять секрет успеха «Родины», все больше склоняюсь к тому, что это – труд. За те несколько часов, что я провела в поселке, на улицах практически не видела праздно шатающихся: все жители села при деле. А по ночам дежурят дружинники из числа самих же родинцев, каждый примерно раз в месяц.

– Человек не должен мечтать о золотой рыбке, он должен понимать, что он – Человек труда, – подтверждает мою мысль Иван Сауэр, который сам с утра пораньше на рабочем месте. – Со мной по жизни прошло много людей разного уровня. Но в сердце попадают не по должностям, не по внешности, а лишь высочайшие профессионалы. Я могу часами рассказывать про механизатора Игнаса Рупшиса, нашего почетного ветерана, или про Бориса Созинова, который отработал на одном тракторе 28 лет. Я безмерно гордился своим отцом, он был механизатором, но передовым. В его честь поднимали флаг Трудовой славы. В классе были дети специалистов, врачей, учителей, но я не считал, что мой отец хуже. Понимал: важно не какое ты место занимаешь, а как.

К труду здесь действительно особое отношение. Да, для специа­листов создают все условия, но и отдачи требуют соответственной. Выложись на работе на все сто, будет тебе и уважение, и безбедная комфортная жизнь. А с теми, кто трудиться по каким-то причинам не желает или пытается заработать нечестно, разговор короткий.

Каждый человек на своем мес­те должен работать добросовестно, уверен наш герой. И не искать крайних или виноватых, а пытаться решить проблемы и задачи всеми силами.

– У меня не было конспекта, как жить в новых условиях. Любой рабочий мог сказать, что хотел, нагрубить. А что, Елбасы тогда шахтеры не грубили что ли? Кто знал, как дальше жить, как выползти? Мы шли методом проб и ошибок, – горячо говорит руководитель. – Я дал слово Первому Президенту, он поверил в меня, и я горжусь тем, что мне удалось его не подвести. Может, я один из немногих отдаю себе отчет, как Нурсултан Абишевич рисковал, когда шел на такие эксперименты. Но, как всегда, он предвидел далеко вперед. Глобально Назарбаев – это глыба! То, что он сделал для казахского народа, неоценимо. Я ни в прошлой нашей истории, ни в сегодняшнем дне не вижу никого, кто мог бы составить конкуренцию Назарбаеву и его делам.

На заре независимости ­Елбасы не раз заверял, что у граждан рес­публики будет все, что имеет развитое цивилизованное государство – нужно только упорно работать и сохранять единство и согласие народа. «Родина» – прямое подтверждение его слов.

Последний раз Елбасы приезжал в «Родину» в 2013 году.

– Он всегда говорил мне: «Иван, я за тобой слежу, ты меня не подведи!» И я знаю, сколько было против меня оппонентов. Всякие разговоры были: мол, отдаешь одному все в руки, да еще и немцу?! А Нурсултан Абишевич отвечал: «Любому отдам, кто будет работать», – рассказывает Иван Адамович.

– Хвалил потом? – спрашиваю я.

– Много раз!