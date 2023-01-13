С детства Дарье Мороз очень нравилось рисовать и рассматривать книжные иллюстрации, но в качестве профессии почему-то это ремесло не рассматривала
Культура
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Дина Устиненко, Алматы
Какое место в книге отдано иллюстрациям? Помните, в детстве читаешь сказку, а воображение уже нарисовало персонажей, и их образ путешествует с тобой по книжным страницам. А тут бац – и картинка, ты всматриваешься в нее, порой негодуешь, что совсем не так выглядит Красная Шапочка, какой ты себе ее представляешь. Да и что за нос у нее – картошкой, твоя-то Шапочка с греческим профилем, темными волосами, а у этой выбиваются из-под головного убора пшеничные кудри...