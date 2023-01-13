С детства Дарье Мороз очень нравилось рисовать и рассматривать книжные иллюстрации, но в качестве профессии почему-то это ремесло не рассматривала

Культура
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Дина Устиненко, Алматы

Какое место в книге отдано иллю­страциям? Помните, в детстве читаешь сказку, а воображение уже нарисовало персонажей, и их образ путешествует с тобой по книжным страницам. А тут бац – и картинка, ты всматри­ваешься в нее, порой негодуешь, что совсем не так выглядит Красная Шапочка, какой ты себе ее представляешь. Да и что за нос у нее – картошкой, твоя-то Шапочка с греческим профилем, темными волосами, а у этой выбиваются из-под головного убора пшеничные кудри...

Мы привыкли основываться на своих предпочтениях, жизненном опыте, и подсознание в ответ рисует нам образы. Чаще всего персонажи очень похожи на тебя самого. В рисунках казахстанского художника-иллюстратора Дарьи Мороз тоже проглядывает много личного. И это личное плавно укладывается в мироощущение каждого читателя. Иллюстрации будто из глубины твоей души и не противоречат твоему виденью. Смотришь на старика Ерназара из казахской сказки «Ер-Тостик» и понимаешь, что никак иначе он и не мог выглядеть, точно таким ты себе его и представлял. Берешь его образ с собой дальше в увлекательное путешествие, а каждую новую иллюстрацию воспринимаешь уже с радостью и даже пролистываешь страницы вперед, чтобы увидеть остальных персонажей.

Дарья Мороз окончила худграф в КазНПУ им. Абая, но пять лет после выпуска никак не решалась приступить к профессиональной деятельности. Как в пословице – долго запрягает, но быстро едет – Дарья, словно очнувшись ото сна, активно принялась за работу. С детства ей очень нравилось рисовать и рассматривать книжные иллюстрации, но в качестве профессии почему-то это ремесло не рассматривала. Не решалась и на коммерческие заказы, предпочитая рисовать лишь для души. Но все дороги вели к призванию. Как только появилась потребность выплескивать накопившееся внутри, на глаза попались курсы известного иллюстратора Евы Майзик. Оттуда и пошли первые заказы, завязались профессиональные знакомства. Словно угадав тенденции времени, Дарья в своем творчестве особое место отдавала возрождению казахских национальных традиций, самобытности. То есть тому, чему сейчас уделяется повышенное внимание со стороны культурологов, ученых. Уютные персонажи Дарьи, ее виденье цвета и формы, настроение, которым она наделяла своих героев, вывели ее в топ лучших иллюстраторов.

В прошлом году наша художница впервые отправила свои работы на олимпиаду иллюстраторов, как принято среди своих называть всемирную Болонскую ярмарку детской книги, и вошла в шорт-лист. Среди нескольких тысяч участников в этот список попали только порядка двухсот человек.

– Для первого участия – отличный результат. Я довольна, – говорит Дарья. – Однозначно буду участвовать еще. Это мощная мотивация. Для творческого человека такие моменты, как мотивация, вдохновение, признание – очень важны. Они гораздо важнее матчасти. Порой поступает заказ, и ты две трети времени проводишь над его обдумыванием, а правильнее сказать – над поиском вдохновения. Иногда все происходит быстро: только ознакомилась с запросом, а в голове образы детальные, но бывает и неделями ждешь, переделываешь. Сейчас принято упрекать современных иллюстраторов: мол, рисуют себе в планшетах, а краски-то живой и не нюхали. Это несправедливо, планшет или краска – это просто техническая часть. Если руководствоваться этим, то можно и художников, рисующих «вживую» пристыдить, вспомнив как во времена да Винчи не химией по готовому холсту, а порошком из драгметаллов рисовали, да и холсты сами готовили неделями.

Любому художнику недостаточно просто иметь краски. Рисовать надо любить, уметь и хотеть. А также быть готовым учиться. Порой у иллюстратора бывают заказы, когда на изучение темы уходит больше времени, чем на выполнение работы. Дарья и к консультантам обращается, и к историческим источникам. Рассматривает старинные фото­графии, изучая, какие костюмы были, предметы быта, да и как люди выглядели.

– Технически работа иллюстратора, конечно, изменилась, сейчас важна мобильность. Работаю в основном на планшете и это, конечно, упрощает жизнь: не надо много места, не надо открывать все краски, все под рукой. Раньше рисовала живыми красками и сейчас рисую, когда возникает желание, но в основном для себя, коммерческие заказы разумнее выполнять на планшете. Кто-то до сих пор принципиально работает живыми красками. Иногда так рисую и я, например, когда участвую в различных челленджах профессиональных. Графику, гравюру люблю, но мне, как молодой маме, пока это очень проблематично. Отличий по визуальному восприятию виртуальной и живой картинки нет. Художники отлично имитируют различные техники. Я, например, в своей работе помимо многих других фишек, использую акварельные пятна, чтобы работа получалась более фактурная и живая, – рассказывает художница.

Творческий багаж у Дарьи Мороз весьма приличный. Это и больше сорока иллюстраций к казахской народной сказке «Ер-Тостик», над которой она работала около года. Месяц назад вышла книга «Тайны страны Гор и Степей», многочисленные афиши, этикетки, коллаборации, работа для клипа популярной группы «Ирина Кайратовна». Но все же неазиатских работ в копилке художницы очень мало, тянет как ее, так и заказчиков на национальный колорит. Сама Дарья периодически пытается отойти от этой темы, но вновь и вновь возвращается к ней. Казахские легенды, тенгрианство, Умай – излюбленная тематика. Однажды Дарья приняла участие в российском проекте, делали совместную с другими иллюстраторами работу для книги сказок народов мира. Даже там ей «досталась» работа над иллюстрациями к узбекским сказкам.

А еще художница любит рисовать открытки. Говорит, что в них чувствуются особая теплота и забота, которые невидимой шалью окутывают каждого, кто держит их в руках. Открытки – особый жанр, возрождающийся после незаслуженного забвения. А в исполнении Дарьи они похожи на привет из уютного детства.

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