С двумя победами завершили казахстанские хоккеистки олимпийский отборочный турнир

В заключительном матче спортсменки РК сыграли против Исландии

Фото: пресс-служба НОК РК

Женская команда Казахстана по хоккею завершила свое выступление в третьем раунде олимпийского отбора в Пьештяни (Словакия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В заключительном матче спортсменки РК сыграли против Исландии. Игра в завершилась победой Казахстана со счетом 2:0.

Забитыми шайбами отметились Надежда Филимонова и Мунира Саяхаткызы.

В итоге сборная Казахстана набрала 6 очков и заняла второе место в группе D, пропустив вперёд Словакию (9 очков).

В следующий же раунд проходили только лидеры групп.