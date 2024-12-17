С двумя победами завершили казахстанские хоккеистки олимпийский отборочный турнир
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В заключительном матче спортсменки РК сыграли против Исландии
Женская команда Казахстана по хоккею завершила свое выступление в третьем раунде олимпийского отбора в Пьештяни (Словакия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
В заключительном матче спортсменки РК сыграли против Исландии. Игра в завершилась победой Казахстана со счетом 2:0.
Забитыми шайбами отметились Надежда Филимонова и Мунира Саяхаткызы.
В итоге сборная Казахстана набрала 6 очков и заняла второе место в группе D, пропустив вперёд Словакию (9 очков).
В следующий же раунд проходили только лидеры групп.