Торговая точка в поддержку движения «Одно село – один продукт» открылась на алматинском Зеленом базаре. Особенность новой площадки в том, что она стационарная и постоянно действующая.

фото предоставлено НПП «Атамекен»

Два года социально-экономичес­кий проект опирался в основном на выставки продукции местных произ­водителей и их ярмарочную распродажу. Разросшийся масштаб инициа­тивы позволил сделать еще один шаг в сторону поддержки фермеров и ремесленников.

Nomad Bazaar – универсальный магазин, где будет продаваться продукция мастеров Цент­ральной Азии. На 50 кв. м можно отыскать крафтовые и по-настоящему уникальные товары: натуральные сельхозпродукты, изделия ручной работы, сувениры, отражаю-щие культурные традиции региона.

Зеленый рынок для размещения торговой точки ОСОП выбран с дальновидным расчетом. Ежедневно исторический базар мегаполиса посещают тысячи горожан и туристов. Иностранцы с интересом изучают традиционный ассортимент рыночных прилавков, и Nomad Bazaar станет удачным способом представить основные бренды Казахстана и соседних стран в одном месте. Проект «Одно село – один продукт» задумывался для поддержки народных ремесел и изделий ручной работы еще и с учетом их экспортного потенциала.

Курирует его НПП «Атамекен», а партнером выступает Японское агентство международного сотрудничества (JICA). Благодаря участию JICA ряд казахстанских товаров был представлен на международной выставке FOODEX Japan. В их числе – казахстанский мед «жантак», который отметило жюри, и он вошел в тройку лучших сортов меда в мире по итогам престижного конкурса Honey of the Year.

– Мы хотим, чтобы продукция казахстанских мастеров и фермеров нашла своего покупателя в Японии. Это наш общий вклад в развитие экспорта и укрепление экономических связей между нашими странами, – сказал главный советник ОСОП в Центральной Азии Харагучи Ахикаса.

Представитель JICA также отметил, что со стороны японских партнеров есть большой интерес к продукции казахстанского производства, и компания будет способствовать ее продвижению на японском рынке.

В ассортименте Nomad Bazaar уже сейчас можно найти продукты и изделия, произведенные в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Такое объединение товаропроизводителей дает им ряд преимуществ. Они получают возможность представлять свой товар под единым брендом ОСОП Центральной Азии, который успел продвинуться и стал узнаваемым, в том числе за рубежом, улучшать упаковку, налаживать сбыт и отчетность. Помощь в этом оказывает НПП «Атамекен». Консультанты помогают сельским ремесленникам и предпринимателям и в специфических организационных вопросах, таких как аренда, маркетинг, логистика, продажи и бухгалтерия.

Единая торговая площадка обеспечивает товаропроизводителей не только прилавками, но и складскими площадями, предоставляет продавцов, владеющих несколькими языками.

– Мы очень рады, что сегодня на этой площадке представлены не только казахстанские товары, но и производителей Кыргызстана, Узбекистана, других стран Центральной Азии. Это яркое подтверждение того, что наш регион богат талантами, традициями и продукцией, достойной мирового уровня, – заявила управляющий директор департамента по вопросам занятости, развития малого и женского предпринимательства НПП «Атамекен» Гулия Батырханкызы, добавив, что сотрудничество палаты и японского агентства продолжится в направлении развития сети торговых площадок ОСОП по всему Казахстану.