С грядки на стол: астанчан приглашают на очередную сельхозярмарку выходного дня

Столица
61
Дана Аменова
специальный корреспондент

Большой ассортимент продукции в столицу привезут аграрии из разных регионов страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Очередная городская сельскохозяйственная ярмарка выходного дня пройдет в Астане 7 и 8 февраля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат. 

На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучную и молочную продукцию, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.

Мероприятие будет проходить 7 и 8 февраля с 10:00 ч. до 19:00 ч. в ТЦ Keryen Joly по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.

Для удобства посетителей рядом с ярмаркой курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.                                                                                                              

