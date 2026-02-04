Большой ассортимент продукции в столицу привезут аграрии из разных регионов страны
Очередная городская сельскохозяйственная ярмарка выходного дня пройдет в Астане 7 и 8 февраля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат.
На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучную и молочную продукцию, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое по выгодным ценам.
Мероприятие будет проходить 7 и 8 февраля с 10:00 ч. до 19:00 ч. в ТЦ Keryen Joly по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.
Для удобства посетителей рядом с ярмаркой курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.