Фото: Polisia.kz

Министерством внутренних дел в рамках обеспечения принципа “Закон и Порядок” продолжается операция “Қарасора — 2025”, направленная на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, в особенности фактами культивирования и посевов наркосодержащих растений.

Так, в Жамбылской области задержан 40-летний местный житель, у которого во дворе дома изъяты кусты запрещенного каннабиса. В доме обнаружены и изъяты 144 куста невысушенной и высушенной марихуаны общим весом 240 кг.

В Караганде пресечен наркоканал поставки наркотиков из южных регионов.