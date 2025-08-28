С начала года в РК изъяли более 11 тонн наркотиков

Закон и Порядок
Ликвидировано 11 нарколабораторий по производству синтетики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

Министерством внутренних дел в рамках обеспечения принципа “Закон и Порядок” продолжается операция “Қарасора — 2025”, направленная на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, в особенности фактами культивирования и посевов наркосодержащих растений.

Так, в Жамбылской области задержан 40-летний местный житель, у которого во дворе дома изъяты кусты запрещенного каннабиса. В доме обнаружены и изъяты 144 куста невысушенной и высушенной марихуаны общим весом 240 кг.

В Караганде пресечен наркоканал поставки наркотиков из южных регионов. 

— В этом году пресечено 4 655 уголовных наркоправонарушений. Из незаконного оборота изъято свыше 11 тонн наркотиков, в том числе более 1 тонны синтетических веществ. Ликвидировано 11 нарколабораторий по производству синтетики. Изъято 24 тонны химических веществ, в том числе более 6 тонн прекурсоров. Активизирована работа по выявлению фактов наркорекламы: почти в два раза больше выявлено нарушений, возбуждено 105 досудебных производств за рекламу наркотиков. Заблокировано 20 тысяч интернет-ресурсов, распространявших информацию о наркотических и психотропных веществах, — заявил зампредседателя комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов.

#МВД #наркотики

