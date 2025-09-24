Вокруг частного детсада «Березка», расположенного на окраине Шымкента в микрорайоне Асар, разгорелся скандал. Родители обратились в полицию после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Кадры зафиксировали вопиющие нарушения санитарных норм и условий содержания детей.

По словам родителей, малышам на завтрак и полдник в садике выдают всего по две ложки каши – без хлеба, чая или компота. Обед ничем не отличается: две ложки супа на ребенка. При этом на стене продолжает висеть меню, датированное 2023 годом.

Все эти факты стали известны после того, как одна из матерей заметила синяки на теле дочки и заподозрила насилие со стороны персонала.

– Моей дочери 2,5 года, – рассказывает молодая мама, представившаяся Сарой. – Она пришла домой с синяками. Утром я потребовала показать записи с камер, но мне отказали. Это только усилило мои подозрения. Пришлось звонить в полицию.

Только после приезда участкового родителям предоставили видеозаписи. Прямых подтверждений того, что синяки появились из-за ненадлежащего ухода, женщина не увидела. Однако то, что попало на видео, шокировало не меньше. Мать тут же переслала кадры в общий родительский чат, и их просмотр вызвал бурную реакцию.

На видео – десяток малышей, сидящих на полу и завтракающих кашей из одной тарелки. При этом у всех одна общая ложка, которой к тому же ест и сама воспитательница.

Только вместе с полицейским родители смогли пройти на кухню. Помещение, судя по всему, переоборудовано из бывшей кладовки: облупленные, грязные стены, кругом пятна жира. Санитарным нормам оно явно не соответствует. На грязной газовой плите закопченная кастрюля. Более того, родители утверждают, что успели заметить в помещении мышей.

– Даже собакам не готовят еду в таких условиях, – возмущается одна из мам. – Страшно представить, чем на самом деле кормят детей.

Проблемы «Березки» не ограничиваются питанием. Родители сообщают об антисанитарии в спальнях, утверждая, что там – удушливый запах, подушки отсутствуют, постельное белье грязное. А еще в здании обнаружена маленькая закрытая комната с одним стулом. Ни один из сотрудников не смог объяснить, для чего она предназначена.

– Где аптечка? Где медсестра? – эмоционально вопрошает Шара Утегенова, мама одного из воспитанников. – Что делать, если ребенку станет плохо? Мы исправно платим каждый месяц, а в ответ получаем безразличие. Вчера дети ели на полу, сегодня – уже за столами, потому что знали, что приедут журналисты. До этого мяса на тарелках мы вообще не видели!

Учредитель детского сада Гулжамал Толебекова частично признала существующие проблемы, объяснив их кадровыми перестановками. По ее словам, увольнение заведующей и уход одной из воспитательниц привели к организационному сбою, но не надо сгущать краски, обвиняя детсад в систематических нарушениях.

– Мы ищем нового заведующего, – говорит Гулжамал Толебекова. – Недавно уволилась воспитательница младшей группы. Я не успела сразу предупредить родителей. Прошу немного времени, чтобы все наладить.

Тем не менее заведующая отказалась попробовать еду, которой кормят детей. Этот жест лишь усилил недоверие. Некоторые родители начали забирать своих детей из сада, опасаясь за их здоровье и безопасность. Они требуют немедленного вмешательства надзорных органов, комплексной проверки и независимой оценки условий в детском саду – от питания до пожарной безо­пасности. И ждут ответа на главный вопрос: соответствует ли деятельность «Березки» установленным нормам?

По словам капитана полиции Нурсултана Абдиева, заявление родителей зарегистрировано. По официальному заявлению управления образования Шымкента, материалы по фактам, изложенным родителями, направлены в соответствующие ведомства.

«Управлением образования города Шымкента в соответствии с действующим законодательством направлены обращения в департамент полиции, департамент обеспечения качества в сфере образования и департамент санитарно-эпидемиологического контро­ля для принятия мер в отношении действий или бездействия администрации детского сада», – говорится в сообщении пресс-службы.

Частный детский сад «Березка» работает с 2020 года. Сейчас в нем воспитываются 72 ребенка. Возникает закономерный вопрос: неужели за пять лет в учреждении ни разу не было проверок? А если были, то как могли контролирующие органы закрыть глаза на существующие нарушения?

Этот случай должен стать тревожным сигналом для всех регулирующих органов. Необходимы срочные и жесткие меры – от временного закрытия учреждения до пересмотра системы лицензирования частных дошкольных организаций. Родители доверяют своих детей таким заведениям в надежде на заботу, развитие и безопасность. А получают в ответ халатность, равнодушие и угрозу здоровью малышей.