Завод Altai mai стал 13-м предприятием в регионе, специализирующимся на переработке масличных культур. Общая стоимость проекта – примерно 26,5 млрд тенге. Он осуществлен за счет средств инвестора, а также благодаря госпрограммам льготного кредитования.

Предприятие рассчитано на переработку 169 тыс. тонн маслосемян в год и выпуск 60 тыс. тонн готового растительного масла и 64 тыс. тонн шрота. Технология включает полный цикл – от приемки сырья до выпуска растительного масла – фасованного, рафинированного и дезодорированного.

Действует собственная котельная, использующая в качестве топлива остающуюся­ после переработки лузгу, а также система очистки сточных вод. По сути, завод представляет собой безотходное производство.

Как пояснил руководитель ТОО «Altai mai» Думан Зекенов, поставщиками сырья выступают хозяйства Шемонаихинского, Глубоковского, Уланского, Самарского райо­нов, а также района Алтай. На сегодня уже закуплено 15 тыс. тонн семечек. Элеваторный комплекс, объединяю­щий несколько видов хранения, рассчитан на 60 тыс. тонн продукции, в том числе 30 тыс. тонн зерна.

Планы нового маслозавода связаны с насыщением внут­реннего рынка и выходом на внешние. Основными импортерами казахстанского растительного масла яв­ляются Китай, Узбекистан, Кыргызстан. Плюс с этого года к ним добавились Эстония, Армения, Иран, Индия, Азербайджан.

В целом на Восточный Казахстан приходится более 40% отечественного произ­водства растительного масла. Данная продукция имеет высокий экспортный потенциал – только с начала года область отправила за рубеж 156 тыс. тонн масла и шрота на сумму 159 млн долларов. На недавней 8-й Китайской международной импортной выставке восточноказахстанские компании заключили контракты еще на 26 млрд тенге.