С прицелом на экспорт

Сделано в Казахстане
112
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

На востоке республики вступил в строй современный маслоэкстракционный завод мощностью переработки 500 тонн сырья в сутки.

фото автора

Завод Altai mai стал 13-м предприятием в регионе, специализирующимся на переработке масличных культур. Общая стоимость проекта – примерно 26,5 млрд тенге. Он осуществлен за счет средств инвестора, а также благодаря госпрограммам льготного кредитования.

Предприятие рассчитано на переработку 169 тыс. тонн маслосемян в год и выпуск 60 тыс. тонн готового растительного масла и 64 тыс. тонн шрота. Технология включает полный цикл – от приемки сырья до выпуска растительного масла – фасованного, рафинированного и дезодорированного.

Действует собственная котельная, использующая в качестве топлива остающуюся­ после переработки лузгу, а также система очистки сточных вод. По сути, завод представляет собой безотходное производство.

Как пояснил руководитель ТОО «Altai mai» Думан Зекенов, поставщиками сырья выступают хозяйства Шемонаихинского, Глубоковского, Уланского, Самарского райо­нов, а также района Алтай. На сегодня уже закуплено 15 тыс. тонн семечек. Элеваторный комплекс, объединяю­щий несколько видов хранения, рассчитан на 60 тыс. тонн продукции, в том числе 30 тыс. тонн зерна.

Планы нового маслозавода связаны с насыщением внут­реннего рынка и выходом на внешние. Основными импортерами казахстанского растительного масла яв­ляются Китай, Узбекистан, Кыргызстан. Плюс с этого года к ним добавились Эстония, Армения, Иран, Индия, Азербайджан.

В целом на Восточный Казахстан приходится более 40% отечественного произ­водства растительного масла. Данная продукция имеет высокий экспортный потенциал – только с начала года область отправила за рубеж 156 тыс. тонн масла и шрота на сумму 159 млн долларов. На недавней 8-й Китайской международной импортной выставке восточноказахстанские компании заключили контракты еще на 26 млрд тенге.

#ВКО #масло #маслозавод #Altai mai

Популярное

Все
Зовет в горы Актас
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
«Барыс» поймал победную волну
Алматы – центр креативной индустрии
Задел на будущее
Хранители памяти в цифровую эпоху
С прицелом на экспорт
Наше единство – в многообразии
От диалога к ответственности
Тепло и свет дарящие
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Здесь делают чистую воду
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершен второй этап строительства проспекта
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Метель и осадки продолжатся в Казахстане
Следим за финалом, ожидаем побед
Руками к надежде
В Костанайской области открываются новые школы и внедряются современные стандарты
В Мангистау реализуется первый в Центральной Азии проект морской аквакультуры
Найти и сохранить
Исполнение поручений Президента: итоги развития отрасли энергетики за 2025 год
Новую электроподстанцию запустили в Астане
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Допинг-скандал с участием Алимханулы: в КФПБ сделали заявление
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
Запущен завод по переработке мяса птицы
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане

Читайте также

Модель серии «45»
Базальт здесь превращают в утеплитель
Срок годности мембраны – четверть века
Начали выпускать пожарное оборудование

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]