С уважением к многовекторности

Я бы даже сказал, с уважением. Это особо подчеркивается и на уровне руководства страны, да и фон информационного поля с российской стороны изменился – прекратились истерические выпады с надуманными нарративами от московских пропагандистов о казахстанской политике. То есть на всех уровнях сейчас казахстанско-российское сотрудничество и партнерство позиционируется как деловой, взвешенный и зрелый процесс.

Также с уважением к нашей многовекторности относятся и другие партнеры, в том числе и в западных столицах, которые прекрасно понимают, что с Россией мы всегда будем и должны сотрудничать с точки зрения приоритетности своих экономических интересов. К тому же многолетние торгово-экономические связи и географию никуда не денешь.

У наших стран есть обоюдная заинтересованность в этом сотрудничестве, и этот тезис сквозной линией проходит в обоих интервью: и Касым-Жомарта Токаева «Извес­тиям», и Владимира Путина «КП».

Хотелось бы, конечно, чтобы товарообмен между Казахстаном и Россией был высокотехнологичным, но, к сожалению, этих высоких технологий нет ни в России, ни в Казахстане. Поэтому пока надо извлекать пользу из того что есть. Взаимозависимость наших экономик обусловлена наличием сырья и потребнос­тью в развитии логистики. Россия через территорию Казахстана будет транспортировать газ в Узбекистан, часть поставок нефти в Китай она тоже производит через нашу страну. Мы же транспортируем свою нефть в западные страны через Каспийский трубопроводный консорциум и через нефтепровод «Атырау – Самара». Но при этом активно осуществляем диверсификацию транспортно-логистических маршрутов, поэтому участвуем в развитии Транскаспийского международного транспорт­ного марш­рута вместе с Китаем, Турцией и западными партнерами в рамках большого проекта «Один пояс – один путь». Да, этот маршрут идет в обход России, но это не значит, что нужно противопоставлять одно другому. Мы хотим пользоваться и тем, и другим.

Международная ситуация изменилась, и Казахстан не хочет зависеть от геополитических и различных внешних факторов. И, судя по риторике Кремля, Россия тоже к этому относится с пониманием, это очень важно.

Москва стремится развивать с Казахстаном и другие проекты, это связано и с энергетикой, и с промышленной кооперацией. По АЭС был затронут вопрос, но предстоит еще провести референдум. Желающих строить ее в Казахстане достаточно. Однако, на мой взгляд, самый оптимальный вариант – это международный консорциум, в который войдут разные страны, в том числе Россия, Франция, Корея и т. п. Подрядчики должны быть выбраны с точки зрения обладания высокими технологиями и самое главное – надежные и безопасные.

Возможно, будут заявлены еще какие-то энергетические проекты. Не секрет же, что у нас обостряется инфраструктурный кризис в сфере ЖКХ, который нужно решать всеми возможными методами. Не нужно, безусловно, недооценивать тот научно-технологический потенциал, который накоплен в Российской Федерации. Эти промышленные гиганты, конечно, не имеют такого задела по глубокой переработке сырья, но в любом случае, даже с учетом того, что нам нужно налаживать новую геологоразведку, продолжать модернизировать предприятия добывающего профиля, этот опыт пригодится.

В целом очевидны три основные направления сотрудничества между нашими странами – торгово-экономическое, энергетическое и гуманитарное. О последнем тоже было сказано, в частности, речь идет о научно-образовательной сфере. Принцип многовекторности, который мы реализуем в политике и экономике, воплощается и здесь. Казахстан активно открывает филиалы вузов США, Великобритании, Германии, Польши, Кореи. Мы заводим к себе именно те научно-исследовательские и образовательные учреждения, которые имеют высокий научно-технический потенциал, но самое главное – по тем направлениям, в которых сейчас нуждается наша экономика.

Было сказано и про среднее образование, в частности, предложение Владимира Путина об открытии русскоязычных школ в южных регионах Казахстана. В ответ, в рамках нашей поддержки казахской диаспоры в приграничных областях России, мы предлагаем строить там казахские школы. Это нормальное паритетное сотрудничество в образовательной сфере с точки зрения взаимного укрепления культурных связей, которые упрочивают каркас экономических отношений двух стран.

Глава государства опять обратился к теме международного регулирования отношений в части расширения состава Совбеза ООН. На самом деле немало региональных держав, которые уже фактически имеют статус мировых. Они не хотят мириться только с доминированием позиций супердержав. Это нормальное стремление к демократизации системы международных отношений и международного права. Чем больше голосов и мнений, тем более оптимальные решения для всех будут приниматься.