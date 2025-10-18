Ежегодно каждое третье воскресенье октября в Казахстане чествуют работников лесного хозяйства – людей, посвятивших свою жизнь охране природы. Всего в отрас­ли трудятся более 17,4 тыс. человек. Они выбрали непростую работу, их миссия – сохранение экологичес­кого равновесия, защита зеленых легких страны – лесов – от пожаров и незаконных вырубок, а также восстановление лесных угодий.

Труд лесничего требует огромной самоотверженности, вынос­ливости и глубокого понимания природы. Кадровый костяк отрасли в значительной степени сегодня составляют семейные династии, где из поколения в поколение передают любовь к лесу, трудолюбие и ответственность за природное богатство республики.

В Восточном Казахстане трудится третье поколение семьи Амановых. В Акмолинской области на страже сандыктауских лесов стоит династия Бебешко – Шуба. В Кегенском лесхозе Алматинской области долгие годы работают семьи Шаргыновых, Алпысбаевых, Султангазиевых.

– Благодаря этим людям сохраняются уникальные лесные массивы, формируется культура бережного отношения к природе, приумножается вклад в поддержание экологической устойчивости страны, – говорит министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

Глава государства неоднократно подчеркивал, что «идея увеличения лесных массивов должна стать по-настоящему народной». Так, в 2021 году Президент поручил до 2025-го создать на территории лесного фонда массив лесных древесно-кустарниковых пород в количестве 2 млрд штук, позже срок этого поручения был продлен на два года.

По данным отраслевого минис­терства, за 2021–2024 годы уже высажено 1,15 млрд деревьев, а в весенний период нынешнего – еще 241,3 млн штук саженцев. Продолжаются осенние посадки.

– Для воспроизводства лесов на территории государственного лесного фонда применяются одно- и двухлетние стандартные сеянцы, выращенные в специализированных питомниках. Их высота в зависимости от породы варьируется от 10–30 см у лиственных деревьев до 15–50 см у хвойных. Использование райо­нированного посадочного материала обеспечивает приживаемость и устойчивость новых насаждений, – пояснил глава Минэкологии.

В настоящее время, по словам министра, в республике функцио­нируют 253 лесных питомника, занимающих 2 089 га, – здесь выращивается более 208 млн сеянцев.

Год назад, в сентябре, выступая с очередным Посланием народу, Президент страны обратил внимание на необходимость масштабирования лесосеменного комплекса по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой на другие регионы республики. Для этого планируется строительство таких объектов в Алматинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях и области Абай.

Для финансирования строи­тельства лесных питомников с закрытой корневой системой за счет средств утилизационного сбора в Постановление Правительства РК от 2 сентября 2021 года № 604 внесены соответствующие поправки.

Разработан типовой эскизный проект питомника по выращиванию сеянцев, проведены соответствующие расчеты, подготовлена сметная документация. Тепличный комплекс рассчитан на мощность 6 млн сеянцев в две ротации в течение года. В настоящее время ведутся работы согласно требованиям Фонда развития промышленности.

Сегодня развитие отечественного лесного хозяйства рассматривается не только через призму охраны природы – это комплексная система, включающая управление рисками, цифровой мониторинг, техничес­кое переоснащение и кадровое укрепление.

– Одним из ключевых направлений государственной политики стало повышение готовности лесных служб к чрезвычайным ситуациям и создание условий для безопасной работы сотрудников в полевых условиях. В 2023 году началась системная модернизация материально-технической базы лесных резерватов – впервые за более чем десятилетие. До начала закупок 70 процентов имеющейся техники подлежало списанию. В настоящее время лесные и природоохранные учреждения поэтапно оснащаются современной техникой и оборудованием отечественного производства. В 2023–2024 годах было приоб­ретено 1 078 единиц техники и более 2 000 единиц дополнительного противопожарного оборудования. В нынешнем году предусмотрена поставка 333 пожарных машин, 380 малых лесных пожарных комплексов и 339 тракторов, разработанных с учетом предложений самих работников отрасли, – сообщил Ерлан Нысанбаев.

На местах особое внимание уделяется инфраструктурным мерам профилактики. В текущем году лесхозами запланировано создание 11 тыс. км минерализованных полос и противопожарных разрывов, уход за 310 тыс. км существующих полос и проведение плановых отжигов на 15 тыс. км для предотвращения перехода огня со степных участков. Эти меры, как отмечает спикер, значительно повышают устойчивость экосистем к природным рискам и минимизируют угрозу возгораний.

Неотъемлемой частью модернизации лесного хозяйства стало внедрение цифровых систем мониторинга и раннего обнаружения возгораний, позволяющих повысить скорость реагирования и снизить нагрузку на инспекторов. Система уже доказала свою эффективность на практике: в резервате «Ертіс орманы» средняя площадь пожаров сократилась в сто раз – с 11,6 га в 2023 году до 0,1 га в 2024-м.

До конца 2025 года аналогичные комплексы установят в резервате «Семей орманы» и 13 лесных и природоохранных организациях – тогда системой будут охвачены более 3,2 млн га государственного лесного фонда.

В стране труд работников лес­ного хозяйства официально приравнен к перечню наиболее ответственных и рисковых профессий.

Профессиональный праздник работников лесного хозяйства в этом году совпадает с началом действия целого комплекса новых социальных гарантий. Помимо увеличения заработной платы, в 2025 году предусмотрено введение обязательного страхования сотрудников лесной охраны и природоохранных инспекторов при исполнении служебных обязанностей. Это означает, что теперь жизнь и здоровье лесников официально защищены, их семьи получат финансовую поддержку в случае несчастных случаев.

Также в целях повышения заработной платы работникам лесного хозяйства установлены надбавки за особые условия труда для гражданских служащих и работников бюджетных предприя­тий в сфере лесного, рыбного и охотничьего хозяйства. Согласно документу, работникам, чья дея­тельность связана с риском для здоровья и жизни, – лесной охране, пожарным службам, специалистам лесоустроительных предприятий, десантникам-пожарным авиационной охраны лесов, работникам лесных пожарных станций – теперь полагается доплата в размере 100% от должностного оклада.

– Эти изменения – серьезный шаг в сторону социальной справедливости и реальной поддерж­ки людей, посвятивших себя охране природы. Государство признает, что без достойных условий труда, компенсаций и страховки невозможно эффективно бороться с вырубками, пожарами и браконьерством, – отмечает Ерлан Нысанбаев.

Новая система выплат, по мнению министра, создает мотивацию для молодых кадров, укрепляет доверие к профессии и делает сферу лесного хозяйства более престижной и защищенной.

Накануне профессионального праздника министр побывал в государственных природных резерватах «Ертіс орманы», «Семей орманы». Поздравляя работников лесного хозяйства с профессио­нальным праздником, Ерлан Нысанбаев поблагодарил их за добросовестный труд и преданность любимому делу.