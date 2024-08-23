Сакен Бибосынов сделал заявление о своей карьере

В социальных сетях распространилась новость о том, что Бибосынов покинет сборную вслед за Мырзагали Айтжановым. Спортсмен опроверг эту новость.

«Ничего не изменилось. Я по-прежнему в боксе. Я не добился на Олимпийских играх планируемых результатов. Сразу по возвращению домой, я возобновил тренировки. Некоторые люди распространяли новость о моем уходе из сборной. Это неправда.

Да, сейчас, когда поменялся тренерский состав, я не могу сказать ничего конкретного о своих дальнейших планах. Однако хочу сказать, что из большого спорта я не ухожу, буду продолжать боксировать.

Что касается Олимпиады, то некоторые наши ребята проиграли сопернику со счетом 2:3. Я верю, что эта неудача сделает нас сильнее. Даже если Мырзагали Айтжанов покинул сборную, никто не станет отрицать его заслуги. Я всегда со своим тренером», — сказал Бибосынов.