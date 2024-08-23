Сакен Бибосынов сделал заявление о своей карьере

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Член сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов заявил, что продолжит карьеру после Олимпиады в Париже, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: Турар Казангапов / Olympic.kz

В социальных сетях распространилась новость о том, что Бибосынов покинет сборную вслед за Мырзагали Айтжановым. Спортсмен опроверг эту новость. 

«Ничего не изменилось. Я по-прежнему в боксе. Я не добился на Олимпийских играх планируемых результатов. Сразу по возвращению домой, я возобновил тренировки.  Некоторые люди распространяли новость о моем уходе из сборной. Это неправда. 

Да, сейчас, когда поменялся тренерский состав, я не могу сказать ничего конкретного о своих дальнейших планах. Однако хочу сказать, что из большого спорта я не ухожу, буду продолжать боксировать. 

Что касается Олимпиады, то некоторые наши ребята проиграли сопернику со счетом 2:3. Я верю, что эта неудача сделает нас сильнее.  Даже если Мырзагали Айтжанов покинул сборную, никто не станет отрицать его заслуги. Я всегда со своим тренером», — сказал Бибосынов. 

Сакен Бибосынов – чемпион мира по боксу и бронзовый призер чемпионата мира (2021, 2019), бронзовый призер Олимпийских игр в Токио (2020). 

 

#Спорт #бокс #Сакен Бибосынов

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