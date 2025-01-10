Самолеты будут чаще летать из Астаны в Кызылорду
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Ежедневные рейсы из Астаны в Кызылорду запускает авиаперевозчик, сообщает Kazpravda.kz
По информации Минтранспорта, авиакомпания QAZAQ AIR с 13 января запускает ежедневные регулярные рейсы из Астаны в Кызылорду по следующему расписанию:
Ежедневно:
IQ 425 Астана (17:50) – Кызылорда (19:40)
IQ 426 Кызылорда (20:10) – Актобе (22:10)
Напомним, ранее с целью повышения доступности авиаперелетов и стимулирования развития внутреннего туризма авиакомпания QAZAQ AIR запустила два субсидируемых авиарейса в Туркестан с 4 января по маршруту Костанай – Туркестан и с 13 января по маршруту Караганда – Туркестан.
Также с 13 января планируется начать авиаперелеты из Астаны в Туркестан.