Самолеты будут чаще летать из Астаны в Кызылорду

Ежедневные рейсы из Астаны в Кызылорду запускает авиаперевозчик, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Минтранспорта, авиакомпания QAZAQ AIR с 13 января запускает ежедневные регулярные рейсы из Астаны в Кызылорду по следующему расписанию:

Ежедневно:

IQ 425 Астана (17:50) – Кызылорда (19:40)

IQ 426 Кызылорда (20:10) – Актобе (22:10)

Напомним, ранее с целью повышения доступности авиаперелетов и стимулирования развития внутреннего туризма авиакомпания QAZAQ AIR запустила два субсидируемых авиарейса в Туркестан с 4 января по маршруту Костанай – Туркестан и с 13 января по маршруту Караганда – Туркестан.

Также с 13 января планируется начать авиаперелеты из Астаны в Туркестан.