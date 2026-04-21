Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Армению

Гражданская авиация
13
Дана Аменова
специальный корреспондент

Между двумя странами возобновляется авиасообщение

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минтранспорта РК работает над расширением географии полетов и увеличением количества рейсов по действующим маршрутам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Так, с 18 апреля казахстанская авиакомпания SCAT приступила к выполнению регулярных рейсов по маршруту Актау – Ереван с частотой 2 раза в неделю (по вторникам и субботам) на воздушных судах типа Boeing 737.

Кроме того, с 20 апреля армянская авиакомпания SHIRAK AVIA запустила регулярные рейсы по маршруту Астана – Ереван с частотой 1 раз в неделю (по понедельникам).

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Boeing 737.

Ожидается, что открытие новых авиарейсов будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между Казахстаном и Арменией, добавили в министерстве.

#рейсы #Армения #полеты #самолеты

