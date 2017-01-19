Статьи Самоуправление без самоуправства Лаура Тусупбекова

Предваряя рассмотрение повестки первого в новом году заседания Мажилиса, председатель палаты Нурлан Нигматулин обозначил приоритеты работы парламентариев на предстоящий период. Говоря о состоявшихся в начале января встречах мажилисменов с населением в регионах, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что прямое общение с избирателями позволяет объективно оценивать степень реализации принимаемых законов, оперативно воспринимать мнения людей и учитывать их предложения в дальнейшей законотворческой работе.



По словам спикера Мажилиса, до конца нынешней сессии предстоит принять много важных законов, нужных для реализации стратегического курса Президента страны – Лидера нации Нурсултана Назарбаева. Одним из таких актов является внесенный в первом чтении на сегодняшнее пленарное заседание законопроект по вопросам развития местного самоуправления. В ближайшее время ожидается рассмотрение проекта закона по вопросам здравоохранения и социально-трудовой сферы. Мажилисменам предстоит работа и над такими законопроектами, как о дорожном движении, по вопросам информации и коммуникаций, по вопросам деятельности некоммерческих организаций, кодексами о налогах и недрах.



– Безусловно, в ходе работы над законопроектами будет продолжен налаженный постоянный диалог с представителями гражданского общества и обеспечена информационная открытость работы палаты, – подчеркнул председатель Мажилиса.



Нурлан Нигматулин также акцентировал внимание на механизмах обеспечения парламентского контроля относительно различных аспектов деятельности центральных исполнительных органов. Так, до конца нынешней сессии перед парламентариями в рамках «правительственного часа» выступят 11 из 15 минист­ров с информацией по проблемам внутренней и внешней политики, экономической и социальной жизни страны. Кроме того, будут проведены парламентские слушания, посвященные такой актуальной теме, как обеспечение населения лекарственными средствами, состояние и развитие фармацевтической отрасли в Казахстане.



– Основными направлениями в деятельности Мажилиса по-прежнему будут повышение качества законотворчества, вопросы усиления контроля за реализацией законов всеми государственными органами, – резюмировал Нурлан Нигматулин.



Подтверждением сказанного спикером можно назвать обсуждение законодательных новшеств по вопросам развития местного самоуправления, представленных вновь назначенным министром национальной экономики Тимуром Сулейменовым. Судя по вопросам и высказанным депутатами мнениям, документ подвергнется существенной корректировке. Причин тому несколько. Во-первых, Главой государства в рамках Плана нации поручено на уровне города районного значения, села, поселка и сельского округа внедрить самостоятельный бюджет местного самоуправления. Во-вторых, международный опыт показывает, что развитие системы местного самоуправления является одним из непременных условий экономического процветания, социального благополучия и формирования гражданского общества. И наконец, законопроектом предусматривается внедрение самостоятельного бюджета и коммунальной собственности МСУ, расширение полномочий органов МСУ в управлении бюджетным процессом и коммунальной собственностью. Речь идет почти о 2,5 тыс. населенных пунктов, руководители которых получат право распоряжаться бюджетом МСУ, а это, на минуточку, примерно 110 млрд тенге. Да, бюджет будет утверждаться маслихатом района после его обсуждения на собрании местного сообщества, что позволит планировать расходы с учетом интересов местного сообщества. Но деньги, как известно, счет любят. Да и болезнь «грязных рук» еще, к сожалению, не искоренена.



В связи с вышесказанным вполне ожидаем был вопрос депутата Берика Оспанова. По его мнению, идея самостоятельного бюджета на уровне села и поселка налагает ответственность за освоение бюджетных средств. Вместе с тем по состоянию на 1 декабря на контрольных счетах наличности по республике у аппаратов акимов сел в остатке находилось около 3,6 млрд тенге. А поступления насчитывали более 11 млрд тенге.



– Это говорит о том, что более 30% денежных средств не расходуется местными органами самоуправления. При этом остаются нерешенными вопросы благоустройства, освещения, водоснабжения, санитарии и другие. Хотелось бы узнать позицию Министерства национальной экономики по этому вопросу: в чем причина недостаточного использования средств контрольных счетов наличности? Какие меры по недопущению подобных фактов принимаются министерством, и не перейдут ли эти проблемы на самостоятельный уровень бюджета? – поинтересовался мажилисмен.



Глава МНЭ признал: цифры соответствуют действительности. Однако у местных акимов есть определенная свобода по использованию данных средств, и пока они не попадают под действие Бюджетного кодекса. В то же время министр сообщил, что как только бюджет МСУ будет закреплен законодательно, таких поблажек больше не будет. Но тут возникает другая проблема: сотрудники аппарата акима села, да и сам аким еще не умеют формировать, равно как и использовать, контрольные счета наличности...



–У нас почти 2,5 тысячи акимов, которым в один день, извините меня, с неба в руки упадет свыше 110 миллиардов тенге. Помимо этого, у них появится функ­ция управления коммунальной собственностью. Когда и кем будет организовано обучение? – подключился к дискуссии спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин. – Это очень важный вопрос. Если они будут не в состоянии работать с денежными потоками и правильно пользоваться инструментарием работы с коммунальной собственностью, которые предоставляет им законопроект, то в лучшем случае мы с вами столкнемся с нерациональным использованием средств. Мы должны получить подготовленных акимов, – предупредил спикер.



Одним из доходных источников бюджета МСУ являются штрафы, взимаемые акимами за административные правонарушения. В том числе и за нарушение правил благоустройства, торговлю в неустановленных местах и другие, которые поступают на контрольные счета наличности аппарата акима села. Однако, отметила депутат Айгуль Нуркина, при наложении таких же административных штрафов сотрудниками полиции и других госорганов, должностных лиц, штрафы поступают в другие соответствую­щие бюджеты.



– Почему такого рода штрафы не направляются в бюджет местного самоуправления по месту их наложения, тем более, если мы хотим обеспечить наполняемость бюджета местного самоуправления, – поинтересовалась она.



По словам Тимура Сулейменова, МНЭ рассматривает штрафы не как источник пополнения бюджета, а как реакцию государства на противоправные деяния.



– Поэтому мы не ожидаем, что административные штрафы по этим 17 составам будут каким-то значимым источником пополнения местного бюджета. У нас в бюджетном кодексе предусмотрена иерархия. То есть штрафы поступают в бюджет того уровня госуправления, который наложил. Если это представитель области наложил штраф, то штраф попадет в областной бюджет. Если представитель центральных органов, допустим, сотрудник Налогового комитета, тогда попадет в республиканский бюджет, – пояснил он.



Однако этот ответ не удовлетворил спикера Нурлана Нигматулина. Он отметил, что вопрос о том, какие виды штрафов в каком бюджете будут оставаться, чрезвычайно важен, а посему механизмы нужно отработать более четкие и внятные.



Также в ходе обсуждения поднимался вопрос о том, готовы ли расширить ныне действующую информационную систему казначейства, чтобы интегрировать бюджет местного самоуправления в общую бюджетную систему страны, а также о том, как это корреспондируется с коммуника­ционной доступностью Интернета в сельской местности. В целом в процессе работы над этим законопроектом депутатами уже внесены поправки, предусматривающие, в частности, вопросы регулирования межбюджетных отношений между бюджетами районов, городов районного значения, сел, поселков, сельского округа.



Депутатами также улучшены нормы по проведению сходов и собраний местного сообщества. Кроме того, предусматривается повышение ответственности и активности населения и органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения. Как итог обсуждения перед МНЭ поставлена задача – ко второму чтению представить проекты подзаконных актов, чтобы каждая норма законопроекта работала на практике.



Вчера же на пленарном заседании «добро» Мажилиса получил и ратификационный законопроект – Соглашение между Казахстаном и ЮНЕСКО о создании в нашей стране Центрально-Азиат­ского регионального гляциологического центра (категории 2). По информации министра образования и науки Ерлана Сагадие­ва, соглашение способствует развитию гляциологической науки и улучшению научного понимания последствий изменения климата для ледников, снега и водных ресурсов на регио­нальном и глобальном уровнях. Данный документ направлен на развитие региональных программ исследований по проблемам гляциологии, гидрологии и климатологии, решение проблем водной, продовольственной безопасности.