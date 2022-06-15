Самую запрашиваемую функцию добавят в WhatsApp

Самую запрашиваемую функцию добавят в мессенджер WhatsApp. Об этом сообщил глава компании Meta Марк Цукерберг, передает Kazpravda.kz.

"Мы добавляем в WhatsApp возможность безопасного переключения между телефонами и переноса истории чата, фото, видео и голосовых сообщений между Android и iPhone при сохранении сквозного шифрования. Это самая запрашиваемая функция. В прошлом году мы запустили возможность переключаться с iPhone на Android, а теперь добавляем и Android – iPhone", – написал Марк Цукерберг в Facebook.

Ранее сообщалось, что популярный мессенджер WhatsApp вводит новое правило для всех своих пользователей, чтобы сохранить конфиденциальность отправленных фотографий и видео. Изменение связано с возможностью отправлять исчезающие медиафайлы.