Город в Норвегии просит увеличить часы в сутках до 26

В мире
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Айман Аманжолова
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Город Вадсё в самом северном регионе Норвегии обратился в Европейскую комиссию (ЕК) с просьбой разрешить установить часовой пояс с 26-часовыми сутками, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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По информации газеты Politico, необычный план, предложенный мэром местного городка за Полярным кругом, направлен на укрепление местных ценностей, увеличение времени, проведенного с семьей, и привлечение новых жителей в регион.

Газета отмечает, что в своем письме регион просит ЕС поручить норвежским властям одобрить создание часового пояса с 26-часовым рабочим днем вместо 24-часового.

«Нам нравится наш образ жизни, и мы думаем, что он может быть очень интересным, особенно для семей с маленькими детьми. Я думаю, что это более спокойная и лучшая повседневная жизнь, чем, например, в большом городе», — заявила мэр города Венче Педерсен.

#день #Норвегия #час #сутки #ЕК

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