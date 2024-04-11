Город в Норвегии просит увеличить часы в сутках до 26

Город Вадсё в самом северном регионе Норвегии обратился в Европейскую комиссию (ЕК) с просьбой разрешить установить часовой пояс с 26-часовыми сутками, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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По информации газеты Politico, необычный план, предложенный мэром местного городка за Полярным кругом, направлен на укрепление местных ценностей, увеличение времени, проведенного с семьей, и привлечение новых жителей в регион.

Газета отмечает, что в своем письме регион просит ЕС поручить норвежским властям одобрить создание часового пояса с 26-часовым рабочим днем вместо 24-часового.