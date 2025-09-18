Самый высокий отель в мире готов к открытию в ОАЭ

Дубай вновь подтвердил статус столицы рекордов: уже в ноябре 2025 года в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начнет работу Ciel Dubai Marina — самая высокая гостиница на планете, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © Dubai Media Office

Здание высотой 377 метров расположено в престижном районе Dubai Marina и станет новым архитектурным символом эмирата. Оно превзойдет нынешнего рекордсмена — отель Gevora на шоссе Шейха Зайда, чья высота составляет 356 метров.

Проект отеля разработала архитектурная студия NORR Group, а реализовал девелопер The First Group при участии подрядчика China Railway 18th Bureau Group of Dubai. Управлять отелем будет The First Group Hospitality под брендом Vignette Collection, входящим в сеть InterContinental Hotels Group (IHG).

Особенности Ciel Dubai Marina:

- 82 этажа и 1 004 номера и апартаментов, откуда открываются панорамные виды на Персидский залив;

- уникальный 12-этажный атриум-сад;

- ресторан на высоте около 353 метров;

- бассейн на высоте 306 метров, который станет самым высоким в мире;

- 8 ресторанов и баров;

- прямой выход к набережной Dubai Marina, водным такси, торговому центру Dubai Marina Mall и остановкам трамвая и метро.

Помимо титула «самого высокого отеля», Ciel Dubai Marina претендует на еще два мировых рекорда — самый высокий бассейн и самый высокий клуб. Их официальное признание ожидается от Книги рекордов Гиннесса после открытия.

Ранее саудиты возобновили строительство самой высокой башни в мире.

 

 

