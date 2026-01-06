В интервью газете «Turkistan» Глава государства Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на перс­пективах туризма и санаторно-курортной отрасли. Работа по их развитию, по словам Президента, активизировалась, но впереди – большой и тернистый путь. «Это сложная сфера, сочетающая в себе экономику, культуру, безо­пасность, бизнес. В ней должны работать профессионалы, преданные делу, и главное – патриоты Казахстана», – отметил Глава государства.

Действительно, за последние годы отрасль переживает настоящий период подъема. А обусловлено это возросшим спросом на оздоровительный туризм и государственной поддержкой. Все больше людей выбирают не просто отдых, а восстановление здоровья, профилактику и комп­лексное лечение.

Только за прошедшие три года, по данным Бюро национальной статистики, число санаториев в Казахстане выросло почти вдвое: со 172 до 333. Для отрасли это не просто рост, а возвращение к культуре осознанного отдыха и заботы о себе.

По мнению директора НИИ курортологии и медицинской реабилитации Министерства здравоохранения, президента Национальной курортной ассоциации, главного внештатного специалиста по курортологии Саягуль Каиргельдиной, Казахстан в области санаторно-курорт­ного направления обладает тем, чем не могут похвастать большинство стран, – это минеральные воды, лечебные грязи, чистый горный воздух, степной климат, соленые озера и десятки природных зон, идеально подходящих для реабилитации. Среди наиболее популярных регионов сегодня – Алматы, Туркестанская и Алматинская области.

– Здесь сосредоточены ведущие здравницы страны, куда едут за теплым климатом, полюбоваться горами и опробовать современные методы лечения. Стабильный рост также показывает и Щучинско-Боровская курортная зона, – отметила Сая­гуль Айдаровна.

При этом стоимость недельной путевки остается одной из самых доступных на постсоветском пространстве и варьируется в пределах от 90 до 180 тыс. тенге. Это делает казахстанские здравницы привлекательными не только для жителей страны, но и для гостей из Центральной Азии, России и дальнего зарубежья.

В цифрах статистика последних пяти лет выглядит следую­щим образом. Количество посетителей курортных мест составило: в 2020 году – 1,68 млн, в 2021-м – 2,63 млн, в 2022-м – 3,57 млн, в 2023-м – 3,88 млн и в 2024 году – 4,37 млн человек. Таким образом, санаторно-курортное направление становится важной частью экономики, туризма и системы здравоохранения Казахстана, а развитие инфраструктуры, обучение кадров и научные исследования выводят отрасль на новый уровень.

– Современный казахстанский санаторий включает в себя не только лечебные процедуры и комфортные номера. В них также предусмотрены диетичес­кое питание, индивидуальные программы реабилитации, терренкуры для прогулок, соляные комнаты и wellness-пространства. Внедряются цифровые сервисы, а часть объектов готовится к международной аккредитации EuropeSpa – престижной марке качества европейского уровня, – рассказывает Саягуль Каиргельдина.

По ее словам, развитие санаторно-курортной отрасли напрямую связано с созданием НИИ курортологии и медицинской реабилитации МЗ РК. Еще в 2022 году в соответствии с постановлением Правительства Республиканский центр реабилитации «Бурабай» был пере­именован в РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт курортологии и медицинской реабилитации» Министерства здравоохранения, который призван стать единым научно-методическим центром развития курортологии в Казахстане.

Институт развивает научный потенциал и исследования в этой области. Здесь созданы научно-технический и ученый советы, сформирована цифровая библиотека отрасли, готовится к выпуску Атлас природных ресурсов, а в 2023 году была получена аккредитация субъекта научной деятельности. В 2024 году был также зарегис­трирован центральный аппарат в Астане с открытием филиала лечебно-оздоровительного комп­лекса «Бурабай», обеспечивающего полный цикл медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями органов дыхания.

К слову, санаторий «Бурабай» является старейшим оздоровительным центром страны. В 2025 году он отметил свое 115-летие. По этому случаю в Астане в августе прошлого года состоялся юбилейный, Х Международный научно-практический форум «Шипажай-2025», который собрал представителей санаторно-курортной отрасли Казахстана и других государств. По итогам форума несколько санаториев, в том числе «Керуен», «Алтын шанырак» и «Акниет», были отмечены благодарственными грамотами.

По словам Саягуль Каиргельдиной, на сегодня санаторно-курортное лечение и медицинская реабилитация доступны тем пациентам, которые находятся под динамическим наблюде­нием. При этом финансирование осуществляется за счет средств обязательного социального медицинского страхования.

– Это обеспечивает равный доступ пациентов к восстановительным мероприятиям вне зависимости от социального положения и материального статуса, – пояснила собеседница.

А по информации главного врача лечебно-оздоровительного комплекса «Бурабай» Жанар Омаркуловой, годовой план оказания санаторно-курортных услуг и медицинской реабилитации формируется согласно мощности коечного фонда санатория. Расчет плана осуществляется исходя из общего количества мест, средней продолжительности пребывания пациента и коэффициента заполняемости.

– На основании этих показателей устанавливается предельное количество пациентов, которые могут пройти лечение в течение года. Эти данные используются­ для планирования финансирования по линии ОСМС, распределения направлений среди медицинских организаций и определения объемов дос­тупных путевок для льготных категорий населения, – уточняет Жанар Омаркулова.

Направление на санаторно-курортное лечение выдается лечащим врачом при наличии медицинских показаний и прохождении соответствующего этапа реабилитации согласно клиническим протоколам. Таким образом, выполняется не только медицинская, но и социально значимая функция, обеспечивающая гарантированную доступность реабилитации для пациентов с хроническими заболеваниями органов дыхания в рамках государственных обязательств по ОСМС.

– Годовой план санатория отражает как фактическую мощность учреждения, так и государственный заказ на обеспечение доступности санаторно-курортного лечения для пациентов с бронхолегочной патологией. На текущий момент здесь пролечены 8 041 человек, из них 6 474 – взрослые и 1 567 – дети, – привела данные Жанар Омаркулова.

При отделении детской реа­билитации в филиале НИИ курортологии и медицинской реабилитации МЗ РК ЛОК «Бурабай» функционирует учебно-воспитательный отдел. Здесь проходят реабилитацию дети от 10 до 18 лет в рамках государственного гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в течение 21 дня. И, как рассказывает заведующая учебно-воспитательным отделением Динара Орлова, это дает возможность ребятам, проходящим длительное лечение, не прерывать обучение и оставаться в социальной среде.

Для детей здесь также ведутся­ кружки: «Арт-Вяз», «Юный шахматист», «Шашки», «Дойбы әлемі», «Время выбирать спорт», «Кел, лото ойнайық!», English club и другие.

– Мы регулярно проводим пешие прогулки и автобусные экскурсии по курортной местности Бурабай. А еще тут работает библиотека, есть свой психолог, – заключила Динара Орлова.