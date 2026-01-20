С 1 февраля 2026 года расширяются полномочия главных государственных санитарных врачей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет Минздрава

"Они получают право направлять частные представления об устранении причин нарушений в адрес в МИО и госорганы, которые являются администраторами бюджетных программ, с требованиями по принятию мер для устранения системных причин нарушений.

Эти полномочия позволят оперативно реагировать на выявленные риски в детских учреждениях и организациях социальной сферы", - говорится в сообщении.