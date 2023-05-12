Санжар Ташкенбай вышел в финал чемпионата мира по боксу

Фото пресс-службы акимата Астаны

Столичный боксер Санжар Ташкенбай пробился в финал чемпионата мира по боксу в Ташкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Впервые выйдя на ринг в весе 48 кг, он одержал победу над россиянином Эдмондом Худояном со счетом 5:0, отметили в городской администрации.

Соперником Санжара в соревнованиях является спортсмен из Грузии Сахил Аллахвердови.

Отмечается, что в полуфинал чемпионата мира по боксу прошли пять казахстанцев. В их числе есть и Нурбек Оралбай из Астаны.

Финальные встречи пройдут 13-14 мая.

Напомним, чемпионат мира по боксу стартовал 1 мая в Ташкенте. За призы борются более 600 мастеров кожаных перчаток из 104 стран. Соревнования проходят в 13 весовых категориях.

Чемпионы мира получат по 200 тысяч долларов США от Международной боксерской ассоциации (IBA). Серебряным призерам вручат по 100 тысяч, бронзовым – по 50 тысяч долларов США.

Общий призовой фонд чемпионата составляет 5,2 млн долларов США.

Полуфинальные и финальные соревнования можно посмотреть в прямом эфире телеканалов Qazaqstan и Qazsport.