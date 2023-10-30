Save the Children назвала число погибших детей в Газе за три недели конфликта

Происшествия, В мире
90

По данным организации, с 7 октября в результате конфликта погибло более 3 257 детей, из них - не менее 3 195 в Газе, 33 - на Западном Берегу и 29 - в Израиле, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: из открытых источников

Число детей, убитых в Газе всего за три недели, превысило число детей, ежегодно погибавших в зонах конфликтов в более чем 20 странах мира за последние три года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте международной благотворительной организации Save the Children ("Спасти детей").

Организация ссылается на данные министерства здравоохранения Газы и Израиля, согласно которым с 7 октября в результате конфликта погибло более 3 257 детей, из них - не менее 3 195 в Газе, 33 - на Западном Берегу и 29 - в Израиле.

В то же время, согласно данным последних ежегодных докладов Генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, в 2022 году в 24 странах мира погибли 2 985 детей, в 2021 году - 2 515, а в 2020 году - 2 674 ребенка в 22 странах. Таким образом, "число детей, убитых всего за три недели в секторе Газа, превышает количество детей, ежегодно погибавших в вооруженных конфликтах во всем мире (более чем в 20 странах) в последние три года", - отмечается в заявлении.

Ранее, представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кудр заявил, что свыше 3,3 тыс. детей погибли в результате обстрелов Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) сектора Газа, еще более 1 тыс. находятся под завалами.

#дети #смерть #Израиль #Палестина #война #ракета

Популярное

Все
В Казахстане посчитали население
Нужны ли печатные СМИ?
Соболезнования в связи с аварией на шахте продолжает принимать Акорда
О ночной аварии на электросетях рассказали в акимате Астаны
На службе в казахстанской полиции сейчас состоят около 700 служебных собак
«Кайрат» прошел, а «Аят» оступился
Строительство АЭС: за или против?
Турция отмечает 100-летие основания республики
Мирный атом спасает жизни
И снова взрыв
Более 3,3 тыс. детей погибли в Газе после обстрелов армией Израиля
Столичная «Астана» одержала первую победу на групповом этапе Лиги конференций УЕФА
Казахстан завершил выступление на 4-х Азиатских параиграх, завоевав 41 медаль
Притоны и подпольные казино "работали" на территории Хоргоса
Принцип для всех един
«Балдырған» и его друзья
Непреднамеренное... убийство
Защищая права ребенка
Новый мост по Тауелсиздик открыли в Астане
Скорая помощь насмерть сбила мужчину в Талдыкоргане
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Сбылась вековая мечта
Те, кто стоял у истоков
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
На 4-х Азиатских параиграх атлеты разыграют 564 комплекта наград
Как сберечь «золотую» курицу?
Женское дело
Большая радость для малых сел
Нужно усилить популяризацию национальных ремесел
Современное рабство
В ЕАЭС установлена единая форма паспорта нефти
Школам не хватает учеников
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Культ плова
Наркотики продавались через продуктовые магазины на западе Казахстана
Министра обороны Китая сняли с должности
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр

Читайте также

Причины перебоев с водоснабжением в Астане объяснили в аким…
Как работали столичные больницы после отключения электричес…
72-летняя бабушка скончалась в пожаре во время блэкаута в А…
ДТП со смертельным исходом произошло в Костанайской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]