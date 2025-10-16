Мораторий на изъятие сайгаков был отменён в 2023 году, когда их общая численность в Казахстане достигла почти двух миллионов голов. К этому времени ряд проблем, связанных с неготовностью к промысловому изъятию в предыдущие годы, удалось преодолеть.

Фото: Минэкологии

В тоже время некоторые СМИ и блогеры, ранее поддерживавшие тему спасения и сохранения сайгаков, не смогли принять новую реальность и стали выступать против такой позиции государственных уполномоченных органов и учёных. При этом обвинения посыпались со всех сторон, напоминая информационный калейдоскоп с использованием методов манипулирования массовым сознанием, прежде всего - сенсационности и срочности. Такие действия предполагают игру на чувствах - для этого в ход идут ярлыки, которые должны запустить определенную эмоциональную реакцию.

При этом люди вынуждены полагаться на предлагаемую информацию - ее просто некогда проверять. Читателям предлагают замену реальности, создавая иллюзию достоверности, в том числе цитируя мнения неких людей, которых представляют, как «независимых экспертов в области экологии». Это не какие-то там учёные-зоологи, сидящие на государственном содержании! Используют также и подмену понятий наряду с созданием ассоциаций - всё это рассчитано на ложные аналогии. В разнообразии методов и приёмов промывки мозгов манипуляторам не откажешь.

Тем не менее, эти манипуляции не помогли отменить устойчивое использование сайгаков в Казахстане. Значит, надо было менять тактику. Что называется – не мытьём, так катаньем. В информационном пространстве появился блогер, который попытался заставить людей бояться, отбить у них желание покупать сайгачье мясо и сделать промысел бессмысленным. Для этого он поднял тему: «Какими болезнями планируют заразить нас сайгаки?», как тот слонёнок у Киплинга, решивший узнать, «Что кушает за обедом крокодил?».

Расчёт, прежде всего, на то, что никто не станет проверять информацию, подаваемую человеком под предлогом заботы о согражданах, и решившим выступить в роли спасателя (сразу несколько приёмов манипуляций, которые должны запустить определенную эмоциональную реакцию: страх, ощущение угрозы). Естественно, что при этом не упоминаются те факты, что те же самые болезни присутствуют и у сельскохозяйственных животных, но именно благодаря работе ветеринарных и противоэпидемических служб дело не доходит до массовых эпизоотий. Но есть ещё оставляемые в стороне сведения, а именно, что сайгаки, как и любые другие животные, МОГУТ ЗАБОЛЕТЬ, но это не значит, что болеют, тем более - поголовно. Например, в ходе ранее проведённых обследований бруцеллёз обнаружен лишь у 1,2% сайгаков, от ящура обычно гибнут ягнята, а такое заболевание как некробактериоз был обнаружен у них лишь однажды и т.д.

При таком подходе работу ветеринарных служб при промысловом изъятии вообще игнорируют. А это был один из важнейших моментов, обсуждаемых на совещаниях в 2022-2025 годов. Действительно, обеспечить присутствие ветеринарных специалистов при «полевом забое» чрезвычайно сложно, да и возможности для исследований у них будут ограничены. А рисковать здоровьем сограждан ни чиновники, ни учёные не хотели и не хотят (странно, не правда ли?). Поэтому было принято решение доставлять добытых животных на мясокомбинаты, где им будет обеспечен и соответствующий ветеринарный контроль, и нормальные условия обработки, хранения и глубокой переработки. И всё – так называемая «биологическая угроза» снята ещё до возникновения.

Отдельная тема – гельминтозы, которые тоже МОГУТ БЫТЬ и у сайгаков, и у сельскохозяйственных животных (коэффициент общности 67-84%). У людей, кстати, тоже. Всего у сайгаков зарегистрировано около сорока видов гельминтов. Вот только обитают они, преимущественно, в желудочно-кишечном тракте, голове и внутренних органах, которые населению никто не предлагает. Только туши (мясо и кости). Но блогер упоминает еще о таком виде, как трихинеллы, личинки которых действительно поселяются в мышечной ткани, а их взрослые формы – в слизистой оболочке кишечника. Правда, есть такая мелочь, которая исключает наличие его у сайгаков - этот вид гельминтов встречается у хищных животных (в наших краях – медведей, барсуков, волков и т.д.), и лишь иногда у кабанов и лосей, не брезгующих мясной добавкой к рациону. Вот только представить сайгаков, пожирающих мясо медведей или волков, чтобы потом заразить людей трихинеллёзом сложно. Тем более, что для того чтобы им не заразиться – надо «всего лишь» не есть сырое или недостаточно проваренное мясо.

Но информационная атака в избытке не бывает, и промывание мозгов продолжается. Для этого даже показаны несколько карт распределения опасных заболеваний по территории нашей республики. Правда, связь с сайгаком этих заболеваний не доказана, но кого это интересует. А важно то, что карты эти возникли не сами по себе, а взяты из «Атласа распространенности бактериальных и вирусных зоонозных инфекций в Казахстане», изданного в 2010 году Национальным научным центром особо опасных инфекций (бывший противочумный институт). И там подобных карт гораздо больше. Так уже сложилось, что в силу географических особенностей наша республика находится в поясе карантинных (зоонозных) заболеваний. Мы все - люди и животные живём в тесном соседстве с ними. Поэтому и нужны подобные организации. выявление, изучение подобных заболеваний, как и борьба с ними, включая особо опасные, являются главной целью их деятельности.

Да, в ряде районов сайгаки проходят через природные очаги туляремии, вот только в естественных условиях болеют ей, главным образом, зайцы, дикие кролики, мыши, водяные крысы, ондатры, бобры, хомяки; менее чувствительны к возбудителю кошки и собаки; очень чувствителен человек. У сайгаков её пока что не выявили.

Чума – действительно опасная болезнь, одна из вызывающих пандемии. У сайгаков была отмечена лишь единожды (у двух животных) на Мангышлаке и было это лет сорок назад. Но там пока что охота на сайгаков не планируется. То есть – шансы заболеть весьма расплывчаты.

А сибирская язва? Действительно ли сайгаки так любят ходить по скотомогильникам, раскапывать их и вскрывать крышки, чтобы наверняка заразиться? А ветеринары мясокомбинатов при осмотре поступивших туш игнорируют все признаки заражения? И не только сибирской язвой? Неплохо бы знать, что в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, ветеринар несет административную или уголовную ответственность, если допустит, что заражённое животное поступит в торговую сеть.

Сравним ситауции: в Казахстане имеются устойчивые очаги клещевого энцефалита. В прошлом году от укусов клещей в Казахстане заболели клещевым энцефалитом – 35 человек и клещевым боррелиозом – 12 чел. Число пострадавших от укусов клещей в ВКО – 69 человек, Алматинской области - 552. В Алматы зарегистрировано – 230 случаев укусов. Но население этих регионов не отказывается ходить в горы, леса и парки. И никто из блогеров не обращает внимания на эту проблему. Но самый главный объект для опасений – это наши обыкновенные мухи. Они переносят миллионы болезнетворных бактерий и шансов заразиться от них намного больше, чем от сайгаков. И, хотя опасность налицо, но никто в социальных сетях особо не переживает по этому поводу.

Идём дальше – появляется еще один тезис – «в условиях стресса у животных происходит мощный выброс гормонов, которые влияют на вкус, структуру и общее качество мяса». Разумеется, это про несчастных сайгаков, которых будут «варварски убивать». Вот только добыча сайгаков теперь планируется из нарезного оружия, ночью, с использованием тепловизоров. В таких случаях животное погибает внезапно и без всякого стресса. И вкус мяса не страдает, и религиозные нормы соблюдают.

Шаг за шагом и претензии к сайгакам, что они будут пытаться заразить нас самыми разными заболеваниями, в качестве мести за охоту на них, развеиваются. Но есть еще одно - комментарии к подобным заметкам, подписанные никами, кочующими от одной публикации к другой. Хорошо видно, что кроме болезней, слишком часто упоминаются в них сайгачьи рога, которые якобы чиновники хотят спилить и под шумок куда-нибудь загнать. Естественно, чтобы обогатиться. Вот только находятся эти рога на ответственном хранении. Действительно – они МОГУТ быть весьма дорогостоящим ресурсом, средства за реализацию которого можно было бы направить на увеличение не очень больших зарплат сотрудников природоохранных ведомств. Но для этого необходимо, как минимум, получить разрешения СИТЕС на экспорт. А это возможно лишь если на очередной сессии заявку Казахстана на снятие нулевой экспортной квоты поддержат большинство стран – членов данной организации. Пока они против. И эта шумиха, раздуваемая в казахстанских СМИ и социальных сетях, явно направлена на срыв экспортного потенциала республики, связанного с сайгой. Хотя у нас есть также возможность торговать и иной мясодичной продукцией. Так что возникает вполне резонный вопрос: Кому выгоден весь этот информационный шум? - Cui bono? Cui prodest?

Автор: Константин Плахов, заведующий научно-исследовательским центром биоценологии и охотоведения РГП на ПХВ «Институт зоологии» КН МНВО РК