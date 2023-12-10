Сбежавшие из центра адаптации девочки прятались в съемной квартире
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Вахитов Елдос
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Беглянки доставлены в отделение полиции, передает Kazpravda.kz
Полицейским удалось найти сбежавших девочек из центра адаптации несовершеннолетних, сообщает ztz_04_aktobe.
"8 декабря трое несовершеннолетних девочек сбежали с Центра адаптации несовершеннолетних "Аяла". В ходе поисковых мероприятий сотрудниками полиции сбежавшие девочки найдены", — говорится в сообщении.
Несовершеннолетние обнаружены в съемной квартире.
Беглянки в настоящее время находятся в отделе полиции.
Как сообщалось, накануне три девочки, разбив окно, сбежали из центра адаптации в Актобе.