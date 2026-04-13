15–16 апреля местные жители и гости мегаполиса смогут принять участие в акции по сбору просроченных и неиспользованных лекарств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматы

Сдать медикаменты можно в экобоксы, установленные в городских поликлиниках. В городе функционируют 36 таких пунктов.

Принимаются таблетки, капсулы, мази, сиропы и жидкие растворы.

Шприцы, иглы и другие медицинские отходы НЕ принимаются.

Инициатива реализуется в рамках программы «Таза Қазақстан». Акция направлена на безопасную утилизацию препаратов и предотвращение загрязнения окружающей среды.