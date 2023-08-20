Сборная Испании выиграла женский ЧМ-2023

Спорт, Футбол, Европа
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Женская сборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу 2023 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру.

Фото: kazpravda.kz

Сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу 2023 года среди женщин.

В финальном матче испанки оказались сильнее футболисток национальной сборной Англии. Встреча прошла на олимпийском стадионе Сиднея и завершилась с минимальным счетом 1:0.

Для женской сборной Испании этот победа стала первой в истории. Англичанки впервые завоевали серебряные награды турнира.

В матче за третье место, который состоялся 19 августа, Швеция со счетом 2:0 переиграла Австралию.

#футбол #ЧМ #женщины

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