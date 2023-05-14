Казахстан победил Норвегию на чемпионате мира по хоккею

В первой игре чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана одержала победу над Норвегией, передает Кazpravda.kz со ссылкой на казахстанскую федерацию хоккея.

Фото пресс-службы казахстанской федерации по хоккею

В ходе игры казахстанцы уступали 0:2 и 1:3, но совершили камбэк и были сильнее в серии послематчевых буллитов.

Разницу удалось сократить Максиму Мухаметову, форвард забил свой первый гол за национальную сборную. На старте второго отрезка норвежцы вновь забили, но Валерий Орехов отыграл еще одну шайбу, забросив в большинстве. Затем Никита Михайлис сравнял счет.

В овертайме голов забито не было, все решилось в серии послематчевых бросков. Победный буллит реализовал Роман Старченко.

По словам главного тренера сборной Казахстана Галыма Мамбеталиева команде помогла вера в успех.

"Даже при счете 1:3, мы не думали о поражении, знали, будем играть до конца и верить в успех. Моменты всегда есть и выигрывает тот, кто играет до конца", - прокомментировал Мамбеталиев.

Лучшим игроком в составе сборной Казахстана был признан Батырлан Муратов.

Следующий матч подопечные Галыма Мамбеталиева проведут 14 мая против Чехии.