Сборная Казахстана примет участие в Европейской математической олимпиаде для девушек

Национальная сборная Республики Казахстан примет участие в EGMO-2026. Олимпиада пройдет с 9 по 15 апреля 2026 года во французском городе Бордо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

В престижном международном интеллектуальном соревновании примут участие около 200 школьниц более чем из 50 стран мира. В состав казахстанской команды входят четыре ученицы и два руководителя.

Казахстан участвует в данной олимпиаде на постоянной основе с 2017 года. За это время участницы сборной завоевали 3 золотые, 13 серебряных и 18 бронзовых медалей, а также 4 почетные грамоты.

В состав команды вошли Юлия Катунина, ученица 11 класса школы-лицея №8 для одаренных детей города Павлодара; Аружан Батырхан, ученица 10 класса международной школы-лицея «NURORDA» города Алматы; Вера Которова, ученица 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Алматы; Аружан Кайрат, ученица 11 класса специализированного лицея №39 имени С. А. Ходжикова города Алматы.

Научный руководитель команды - Антон Николаевич Васильев, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной и фундаментальной математики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Руководитель команды - Марат Нсанбаев, победитель международных математических олимпиад.

